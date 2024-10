El piloto colombo español David Alonso Gómez lo volvió a hacer en el GP de Tailandia, donde se quedó con la victoria y además de superar el récord de su ídolo, Valentino Rossi, al llegar a 12 triunfos de temporada, aseguró la triple corona para su equipo, el Aspar Team.

Alonso, quien se coronó campeón de Moto3 de manera anticipada hace dos carreras, llegó a 12 triunfos de temporada para instalar una nueva marca en la categoría y ahora es el piloto con más victorias.

El colombiano ajustó 12, ya que ha ganado Qatar, Estados Unidos, Francia, Cataluña, Mugello (Italia), Alemania, Austria, Simoncellii (Italia), Indonesia, Japón, Australia y Tailandia.

(Vea también: David Alonso y su emotiva carta antes de ganar Moto3: “Mañana vas a ser campeón del mundo”)

1️⃣, 2️⃣, 3️⃣, 4️⃣, 5️⃣, 6️⃣, 7️⃣, 8️⃣, 9️⃣, 🔟, 1️⃣1️⃣… and 1️⃣2️⃣!!

David Alonso is the rider with most wins in the lightweight category in one season!! #BabyGOAT #ThaiGP pic.twitter.com/3B0quduG4E

— Aspar Team (@AsparTeam) October 27, 2024