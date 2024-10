Por: El Colombiano

David Alonso Gómez, luego de ser campeón, compartió en vivo una carta que había escrito en la noche previa, donde dejó claro todo lo que estaba sintiendo. El corredor, que se coronó de manera anticipada como ganador, expuso en una carta los pensamientos y sensaciones la noche antes de la carrera que lo consagró como campeón.

Al ser entrevistado, Alonso dijo: “quiero leerles algo que escribí anoche, antes de irme a acostar y que se lo pasé a Vicente”.

“Me asusta el hecho de que pensar cómo me puede cambiar mi vida en menos de 24 horas. Es por la noche y solo tengo ganas de llorar, me miro al espejo y me digo a mí mismo, mañana vas a ser campeón del mundo y se me aguan los ojos”.

En su relato, Alonso continúa leyendo la carta que escribió antes de ser campeón y recuerda: “no sé si soy realmente consciente de la situación ni si estoy preparado para ello. Es el sueño que siempre he querido de pequeño y ahora que lo tengo ahí delante, a solo unas horas, es cuando más lejos parece estar”.

Finalmente, lee: “por suerte suelo dormir bien y al menos el sueño no me quitará, o no lo sé, lo único que sé es que si mañana sobre las doce estoy leyendo esta carta significa que sí, que lo he logrado, perdón que lo hemos logrado”.

Time to go golden with the 2024 #Moto3 World Champion helmet 🏆 David Alonso reunites with his first-ever motorcycle! 🏍️#BabyGOAT 🐐 | #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/odhHJa8Vvr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 6, 2024

La de Japón fue la décima victoria de temporada de Alonso, quien acumula 321 puntos, seguido por Daniel Holgado que tiene 212 y a falta de cuatro grandes premios, el colombiano se consagra como campeón anticipado, ya que por triunfo se dan 25 puntos, y la ventaja del colombiano es de 109 unidades sobre el segundo.

Alonso nació en Madrid, y es hijo de madre colombiana y papá español, por lo que tiene la doble nacionalidad, aunque desde que está compitiendo, decidió correr a nombre de Colombia y por eso en sus podios suena el himno nacional de nuestro país.

2017: 6º en el Circuito España 85GP (1 carrera con Aspar Team Junior)

2018: Campeón, en el Circuito España 85GP (8 carreras, 6 victorias, 7 podios)

2019: 5º en el European Talent Cup (8 carreras, 4 podios)

2020: Campeón en el European Talent Cup (11 carreras, 5 victorias, 10 podios)

4º en el Red Bull Rookies Cup (12 carreras, 1 victoria, 3 podios)

2021: Campeón en el Red Bull Rookies Cup (14 carreras, 6 victorias, 10 podios)

7º en el JuniorGP (12 carreras, 2 podios)

38º en el Moto3 (1 carrera)

2022: 7º en el JuniorGP (10 carreras, 1 victoria, 1 podio)

44º en el Moto3 (1 carrera)

2023: 3º en el Moto3 (20 carreras, 4 victorias, 8 podios)

2024 : Campeón en Moto3 (*** hasta la fecha: 16 carreras, 10 victorias, 11 podios)

Con Aspar Team: ajusta 114 carreras, 33 victorias, 56 podios

