Una romería, en la que había varias figuras que se destacaron en el pedalismo colombiano, le dio este sábado el último adiós a Marlon Pérez, el excampeón mundial de ciclismo de pista que murió el pasado viernes tras ser asesinado en El Carmen de Viboral.

Familiares, vecinos, ciclistas, dirigentes y demás personas que sentían aprecio y admiración por el emblemático deportista, lo acompañaron en la Basílica Menor de Nuestra Señora del Carmen, en el municipio de La Ceja, donde le rindieron homenaje mientras se realizaban sus exequias.

Su féretro estuvo arropado por la bandera de Colombia, la cual defendió desde 1993, cuando fue corredor convencional, para luego ser guía de paraciclismo, en el que fue campeón mundial en Sudáfrica-2017. Además, al lado del ataúd, le pusieron su compañera inseparable, la bicicleta.

Marlon, padre de dos hijos, que tenía 48 años de edad y quien fue el abanderado de Colombia en los Juegos Olímpicos de 1996, murió víctima de una puñalada en el cuello propinada presuntamente por un sujeto que, según versiones de las autoridades, departió durante la tarde y noche del jueves con el excorredor en el establecimiento La Esquina del Café de ese municipio del Oriente antioqueño, donde se había ido a vivir Pérez luego de residir varios años en La Ceja.

Entre las personalidades que lo acompañaron estuvieron Mauricio Vargas, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, César Sánchez, excomisario internacional y hombres que compitieron en este deporte como Juan Pablo Suárez, Álex Cano, Juan Pablo Rendón, Juan Diego Ramírez, Jhon Fredy Parra, Juan de Dios Fajardo, Héctor Mesa, Alejandro Ramírez, Hernán Darío Bonilla, Ariel Martínez y muchos corredores aficionados, quienes le hicieron calle de honor cuando fue ingresado al templo religioso. A la vez acudió Javier Serna, campeón mundial y panamericano de paraciclismo con Marlon.

Jesús “Chucho” Piedrahíta, gerente administrativo del equipo Orgullo Paisa, en el cual Marlon fue uno de sus pioneros al integrar su primera plantilla en 1993, mostró su admiración por la persona que era Pérez y por su gran influencia en el deporte.

“Al hombre no se despide por lo que hizo sino por lo que fue. Más allá de las circunstancias de su muerte se le debía hacer este gran reconocimiento, por lo que fue en vida, por las enseñanzas que les dejó a los demás deportistas. Marlon nunca fue ingrato ni indiferente más allá de sus logros, y eso se siempre se le tiene que valorar”.

Pérez, quien nació en el municipio de Támesis, fue campeón mundial de pista en la prueba por puntos en Ecuador-1994, año que también ganó la Vuelta del Porvenir. Además, fue tres veces campeón nacional, ganó seis etapas de la Vuelta a Colombia, tiene el récord de más triunfos (10) en el Clásico RCN y fue el hombre que recomendó y le tendió la mano a Rigoberto Urán para llegar al ciclismo de Europa. Según el estadígrafo John Fredy Valencia, del portal @nuestrociclismo, Pérez fue el único ciclista latinoamericano que corrió y logró victorias en los cinco continentes.

Álex Cano, quien compartió varias veces con Marlon en Selecciones Colombia, dice que el legado de Pérez se mantendrá vivo.

“Fue un referente que colocó el listón alto en la década del 90. Nos impulsó a soñar con Europa, a creer que los corredores colombianos podían moldearse para el pedalismo de ese continente”.

Cano lo recuerda como un hombre que no sentía miedo, y añadió que era impresionante lo que le gustaba montar en bicicleta y ganar. “Decía que no había una sensación más bonita en la vida que levantar los brazos en señal de victoria tras cruzar la meta. Si las personas dejan un legado, realmente no mueren, y uno de ellos es Marlon”.

Mauricio Vargas lamentó la partida de Marlon. “Nuestro ciclismo hoy llora la muerte de este referente. Fue no solo campeón mundial, bolivariano, panamericano, centroamericano… Duele su partida, además, porque era un excelente ser humano, simpático con la gente, no merecía una muerte así. Se recordará con cariño porque defendió el tricolor con orgullo”.

Extrovertido, dicharachero, amable, sincero, conversador y casi siempre mostrando una sonrisa al hablar, Marlon será recordado como ese ser que luchó por todo lo que se propuso. En el ciclismo dejó una huella imborrable.

