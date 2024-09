Este lunes 30 de septiembre, el Movistar Team hizo oficial la contratación del joven ciclista colombiano, a quien calificaron como “una de las grandes promesas del país cafetero”.

🇨🇴👦🏽✍🏼 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐏𝐞𝐬𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫: 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐡𝐢𝐬𝐩𝐚𝐧𝐨𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨 Tres temporadas para el quindiano (19 años), segundo fichaje masc 2025 → https://t.co/ci130Ma1XP#RodamosJuntos | @Telefonica pic.twitter.com/z0yZmfGZ7f — Movistar Team (@Movistar_Team) September 30, 2024

El oriundo de Quindío, quien era corredor del GW Erco Shimano, dará así el salto al WorldTour de la mano de la escuadra donde han brillado ‘escarabajos’ como Nairo Quintana, quien ganó el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016 vistiendo dicha camiseta.

Diego Pescador, de 19 años, firmó por tres años y estará en las filas de la escuadra española hasta el final de 2027. En su corta carrera, el pedalista ha logrado terminar como el mejor joven de la Vuelta a Colombia y ganó una etapa en el Clásico RCN 2023.

“Ha habido muchos momentos bonitos en este 2024 para mí. En las carreras de primavera en Italia, como el Trofeo Piva (3º), Palio del Recioto (2º) o la Settimana Coppi e Bartali, disfruté mucho, tomé experiencia y pude dar buena presencia al frente del equipo […]. Movistar Team siempre ha ayudado mucho a los latinoamericanos. Iniciar este nuevo camino con ellos… la verdad, hay días que me levanto y aún no me lo creo”, aseguró el ciclista en los medios del equipo.

En sus declaraciones, Pescador no ocultó su admiración por Nairo Quintana, quien este año volvió a ser contratado por el equipo dirigido por Eusebio Unzué.

“Es un equipo WorldTour, el equipo de mi referente, Nairo Quintana, al que siempre he admirado mucho y he visto en TV cuando era pequeño. Estar en el equipo donde hizo sus grandes gestas es algo que uno no puede imaginar. Me hace mucha, mucha ilusión. Espero aprender mucho. Sé que es un equipo con mentalidad ganadora y quisiera aportar lo máximo, soñar con éxitos juntos”, agregó.

¿Qué colombianos hay en el Movistar?

Con la llegada de Pescador serán en total cinco pedalistas ‘cafeteros’ que estarán en la escuadra española. Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Éiner Rubio e Iván Ramiro Sosa son los corredores que hacen parte del equipo, aunque este último no ha tenido el protagonismo que se esperaba.

Por ahora no se ha anunciado la salida de ninguno de ellos, pero probablemente Sosa no continúe en 2025 con el Movistar.

