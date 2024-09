Sergio Higuita pintaba para ser uno de los ciclistas más importantes en la historia del país, pues su doble título en los Campeonatos Nacionales de Ruta hicieron que muchas personas se fijaran en él porque ese deporte nacional justo estaba en una transición generacional importante.

De hecho, tan buenos estaban siendo los resultados, que en 2021 el Bora Hansgrohe se fijó en él y lo fichó para ser uno de los capos de la escuadra, pero al final los resultados no fueron los esperados y con el tiempo se fue desvaneciendo la ilusión de verlo en un podio de grandes vueltas.

Por eso, después de 3 años de contrato, Higuita tomó la decisión de cambiar de equipo para buscar un lugar en el que pueda destacar más y en el que los valores se asocien más a los de él, por lo que firmó por el Astana.

🇨🇴 NEW RIDER: @HiguitSergio

Sergio Higuita moves to Astana Qazaqstan Team for two seasons!

— Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) September 4, 2024