El cuerpo de Rigoberto Urán muestra las secuelas de lo grave y peligroso que puede llegar a ser el ciclismo, pero la fuerza de sus piernas refleja lo lejos a lo que se puede escalar en medio de las adversidades. En 2019, en la Vuelta a España, por poco pierde la vida y, tras su regreso allí en 2022 ganó etapa.

Más allá de la gravedad de las lesiones sufridas y a los ruegos de sus seres queridos para que se retirara de la alta competencia por temor y precaución a nuevos accidentes, en ‘Rigo’ pesó más, en esos instantes de dolor, la pasión y el gusto por seguir corriendo.

La vida de Urán en el pedalismo, en el que suma 19 años en el World Tour, todo un récord para un ciclista colombiano, ha sido una montaña rusa. Entre la alegría y tristeza ha mostrado nervios de acero.

Esta temporada, el gran ‘Rigo’, único rutero nacional con medalla olímpica (plata en Londres-2012), y subcampeón de los giros de Italia 2013-2014 y del Tour de Francia 2017, decidió poner punto final a su carrera.

De hecho eligió la Vuelta a España como su última carrera de tres semanas antes de su adiós del ciclismo. Pero ahora su retiro es incierto tras el severo accidente reciente en la edición 79 de la prestigiosa prueba. ¿Se irá sin los reconocimientos esperados después de su exitosa carrera? Su equipo, por lo pronto, lamentó que “su último baile” en certámenes de esta índole haya terminado de esa manera.

Tras las radiografías realizadas, su equipo EF Education informó que el nacido en Urrao hace 37 años sufrió una fractura en la cadera izquierda y que si bien no necesitará operación, es complicado que pueda correr el resto de año.

Esta nueva lesión hizo recordar otros infortunios de Urán en el deporte, tras los cuales siempre se levantó con más fuerza para impresionar ante los grandes del pedal.

Ahora, luego de la caída y fractura que obligó a retirarlo de la Vuelta a España, que era la etapa final de su carrera, el nacido en Urrao contó cómo avanza su estado de salud y dijo cómo fue el accidente.

Rigoberto Urán cuenta cómo fue el accidente que lo sacó de la Vuelta a España

Apoyado de muletas, Urán contó que el accidente fue por un deslizamiento que tuvo su bicicleta en una bajada por una pendiente.

“Simplemente bajando rapidito se me deslizó una llanta de adelante y ahí quedé, pero hay cosas peores… simplemente voy a agradecerle a mi equipo, a la organización de la Vuelta a España, por todo el apoyo que me brindaron allá”, dijo el ciclista, ya en proceso de recuperación en su hogar.

Aquí vamos con toda pic.twitter.com/ro851Sjf8R — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) August 24, 2024

Por fortuna, ‘Rigo’ aseguró que la lesión no requiere intervención quirúrgica. “Lesión muy sencilla, no hay que bolear cuchillos, no hay que meter tornillos; entonces esto va a recuperar muy rápido”.

Recuperación asombrosa

El accidente que tuvo en 2007 fue tan impresionante que Marlon Pérez, el hombre que le tendió la mano para que llegara al ciclismo europeo, le decía a ‘Rigo’, en la casa que vivían en Brescia (Italia), que veía difícil que volviera a ser el mismo de antes.

“En 2006 se había fracturado la clavícula en una carrera en Bélgica, pero este nuevo golpe fue tan fuerte que pensé que se iba a retirar. Había que llevarlo cargado al baño y darle de comer. Se quebró las dos manos, un pie, se lesionó una de sus vértebras, parecía un nazareno”, le dijo Marlon a EL COLOMBIANO días atrás.

“Era la Vuelta a Alemania, iba disparado en busca de la victoria y en un descenso perdió el control de la bicicleta, casi se mata”, rememoró Pérez, al agregar que al corredor le dieron seis meses de incapacidad, pero a los cuatro ya estaba montando en rodillos con los brazos enyesados. Nueve meses después fue subcampeón en Cataluña.

En el Tour de Francia 2018, Urán se retiró debido a una fuerte caída. Meses antes, en la País Vasco, le dijo adiós a la competencia al estrellarse contra un muro, sin lesiones graves.

En la Vuelta a España 2019, ‘Rigo’ y su familia vivieron momentos de angustia. Sufrió fracturas de clavícula izquierda y omoplato, y presentó daños en su pulmón debido a varias fracturas de costilla.

“Que te tengan que ayudar no solo para llevar la cuchara a la boca, sino hasta para ir al baño a orinar o pegarte un duchazo es muy berraco”, indicó en su momento Urán, quien siguió firme en el deporte más allá de que su madre (Aracely Urán) y su esposa (Michelle Durango) le pedían que frenara su andar en el pedalismo.

En 2022 sufrió una caída en la Lieja, y se fracturó el hombro en el Tour de Romandía. Se recuperó y ganó esa temporada etapa en Vuelta a España.

Ahora, en esta competencia volvió a visitar el pavimento. Más allá del problema de cadera que sufre, saber que salió caminando del hospital es buena señal para ver pronto en bicicleta al Toro de Urrao y así tener el adiós anhelado. En el ciclismo, Urán es un ejemplo de tenacidad.

