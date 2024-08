Este jueves 22 de agosto, el ciclista colombiano se vio obligado de abandonar la ronda española, luego de sufrir una fuerte caída a 19 kilómetros para la meta, la cual le dejó varias heridas y contusiones.

(Vea también: Etapa de Vuelta a España tuvo surrealista inicio en supermercado recordado en Colombia)

De hecho, el ‘Toro de Urrao’ tuvo que ser examinado en una ambulancia y se esperaba que no fuera nada grave, teniendo en cuenta que era la última gran vuelta que corría como profesional.

Sin embargo, todo resultó ser más complicado, ya que su equipo confirmó que el antioqueño sufrió una fractura que lo dejará varias semanas por fuera de competencia.

Según informó el equipo en sus redes sociales, el pedalista de 37 años sufrió una fractura en el trocánter de mayor de su cadera izquierda, lesión que se le encontró después de someterlo a unas pruebas de rayos X.

Rigo update: X-rays found a fracture in the greater trochanter of his left hip. He does not need surgery and will return home to recover. Not the way we wanted to see Rigo finish his last dance 💔 Please join us in wishing him well

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) August 22, 2024