Este miércoles 21 de agosto, el ciclista checo Pavel Bittner, de 21 años, se impuso en el embalaje final de la etapa 5 de la Vuelta a España y le arrebató el triunfo a Wout van Aert, máximo favorito del día.

(Vea también: Rigoberto Urán respondió si habla portugués y puso a reír a periodistas (otra vez))

La jornada se disputó entre las localidades de Fuente del Maestre y Sevilla, y contó con un recorrido de 177 kilómetros. El líder continuó siendo el esloveno Primoz Roglic, quien llegó con el grupo principal.

Acá, el video del final de la etapa 5:

What a sprint! 😍 Take another look at today’s finish from the helicopter perspective.

¡Qué sprint! 🤪 Esta es la llegada de hoy desde el helicóptero.

#LaVuelta24 pic.twitter.com/QwerHlOiS6

— La Vuelta (@lavuelta) August 21, 2024