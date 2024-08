Rigoberto Urán es uno de los ciclistas colombianos más reconocidos, pues con sus triunfos encima de la bicicleta, sus diferentes emprendimientos, pero sobre todo con su particular forma de ser ha conseguido que muchas personas sepan de él y de su carrera deportiva.

Desafortunadamente, a sus 37 años aseguró que se bajará de su bicicleta de forma profesional para estar más tiempo con su familia, recordando que su tercera hija nació hace apenas unos pocos días.

Por eso se estimaba que su despedida fuera en el Tour de Francia, una carrera que no pudo ganar, pero en la que sí terminó segundo en 2017, siendo quizá su mejor resultado deportivo además de la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Sin embargo, el equipo tenía otros planes y no lo llevaron a la ‘Grande boucle’, pero ahora tendrá su revancha en la tercera y última gran competencia de la temporada: la vuelta a España 2024.

En una publicación compartida por el EF Pro Cycling en la mañana de este martes 13 de agosto, se confirmó que el ciclista colombiano estará en la competencia española que comenzará el próximo sábado 17 de agosto.

Sin embargo, hay que destacar que no será el líder de su equipo, ya que estará acompañado del ecuatoriano Richard Carapaz, campeón de la montaña del Tour, Jefferson Cepeda, Owain Doull, Harry Sweeny, James Shaw, Rui Costa y Darren Rafferty.

