El pedalista, al que el Canal RCN le hizo su propia bionovela, está en las últimas de cambio en su prestigiosa carrera como profesional y en la que le brindó a los colombianos no solo grandes alegrías, sino muchas risas.

‘Rigo’, quien afirmó que perdió junto con su esposa un bebé que esperaban, estaba planillado para correr con la escuadra estadounidense el Critérium del Dauphiné, una de las carreras más importantes del calendario francés, pero a última hora lo bajaron de la bicicleta.

Urán estaba en la lista preliminar para competir en esa prueba, pero el EF Education First, a través de las redes sociales, confirmó su convocatoria oficial y sorprendió al no incluir al pedalista antioqueño.

Hasta el momento, el equipo no ha entregado declaraciones sobre la ausencia del colombiano en la alineación y comentó que Neilson Powless será su líder en esa competencia, acompañado por Owain Doull, Lukas Nerurkar, Sean Quinn, Darren Rafferty, Jonas Rutsch y Harry Sweeny.

We’ve been WAITING for this one!

We’re pumped to be see this squad at the Critérium du Dauphiné — word on the street is someone will be debuting a new jersey, too 🇺🇸 pic.twitter.com/PUaIwsdcCJ

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) May 31, 2024