Rigoberto Urán (EF Education) confesó que si hace 15 años hubiera entrenado en la forma en la que predomina ahora la preparación en el ciclismo mundial, tal vez, por desgaste físico, hubiera llegado “muerto a las carreras”.

Rigo, que se refirió a su relación con su hija, añade que el pedalismo se transformó, y que si bien para el espectador se vuelve más apasionante y atractivo lo que observa, para el ciclista que va batallando a un ritmo frenético dentro del pelotón la situación es diferente, casi que agobiante.

“Está claro algo, ahora no se disfruta el ciclismo a nivel profesional. Es una cosa bárbara, no hay amigos, no se habla con nadie. Es un deporte lindo en pantalla, pero en carrera el estrés es complicado”, señaló Urán en charla con Mario Sabato, Mónica Jaramillo y Juan Charry durante la transmisión del actual Giro de Italia por el Canal RCN.

Las declaraciones de Urán llaman la atención en un ciclismo que viene evolucionando, en el cual se va a tope prácticamente desde el inicio hasta el final de cada etapa, independiente de la importancia de la prueba.

Urán, subcampeón del Giro en 2013 y 2014, así como del Tour de Francia-2017, recordó que el mes pasado, en el Tour de Romandía, en la neutralización de cuatro kilómetros del inicio de cada fracción, si acaso, solo podía medio conversar con Egan Bernal. “Hablamos y luego chao, hasta el otro día, no hay amigos”, comentó Rigo haciendo alusión a que hoy en día, debido a la gran velocidad con la que se corre, no hay tiempo para despistes.

En medio del acontecer de este deporte también surgen preguntas: ¿Hasta qué edad los pedalistas podrán ser competitivos?, ¿con el desgaste físico que están teniendo, el “motor” les servirá para alargar sus carreras deportivas?, ¿qué consecuencias puede generar la forma en la que se rueda ahora?

Urán, que se refirió a Nairo Quintana, rememoró que en 2021, en la localidad de Port Ainé, Esteban Chaves (EF) ganó una etapa de Vuelta a Cataluña con 6,3 vatios (unidad de medida de potencia en el pedaleo mediante la relación fuerza y velocidad), y que este año, en esa misma etapa, hizo 6,5 y perdió 2 minutos y 11 segundos con el ganador, Tadej Pogačar (UAE), de 25 años, líder del actual Giro y quien este año buscará su tercer título del Tour de Francia.

“El sistema es el que lo lleva a uno a cambiar la forma de entrenar, porque esos 6,3 vatios ya no sirven. Si no tienes 6,8, 6,9 o 7 no vales para estar con los mejores. Ahora vamos más rápido”.

Antes se iba a las carreras a ganar kilómetros de cara a pruebas de mayor relevancia, entre esas las tres grandes del ciclismo (Giro, Tour, Vuelta), pero en la actualidad los corredores llegan con pocos días competitivos a certámenes como estos. Por ejemplo, Pogacar arribó al Giro con diez jornadas de competencia.

“Ahora, en entrenamientos, se sacan los mismos vatios que en carrera. La forma de entrenar ha cambiado. Si se va antes a otras competencias se gastarían fuerzas”, señaló Urán, al considerar que hasta en pruebas en terrenos destapados el promedio de velocidad con el que se rueda ha aumentado.

Por ejemplo, en la sexta fracción de este Giro, con varios tramos de camino de tierra, y en la que venció el español Pelayo Sánchez (Movistar), se rodó a 44 kilómetro por hora. Este martes, en la décima fracción, entre tanto, y tras la victoria del francés Valentin Paret-Peintre (Decathlon), se corrió a 38 km/h.

En torno a ese cambio, Urán también comentó que los grandes equipos ya apuestan por ciclistas prejuveniles o juvenies, de unos 16 años, a quienes les hacen un contrato por ocho años.

En medio de esas adaptaciones a las modificaciones de los entrenamientos, compartió que la tecnología con la que cuentan y el personal médico y profesional con el que se refuerzan los equipos de ciclismo, a los corredores les hacen distintas pruebas para saber cómo está descansando, los monitorean las 24 horas, se dan cuenta cómo se recuperan en la noche, las calorías que queman mientras duermen o cuánto tienen que comer.

“Ha cambiado todo, el tema de la alimentación, los datos, las bicicletas, la forma de correr, todo”, finalizó Urán, veterano que dirá adiós esta temporada al alto rendimiento y quien a sus 37 años de edad se irá con la tranquilidad de haber dejado huella y dar guerra en un deporte que empieza a ser dominado por los más jóvenes.

