Después de lo que fue el nacimiento de su tercer hijo, Rigoberto Urán afrontará, quizá, su última carrera como profesional, teniendo en cuenta que hace unas semanas anunció que se retirará al final de esta temporada.

(Vea también: Qué colombianos estarán en la Vuelta España 2024; Nairo y ‘Rigo’ ilusionan a aficionados)

El ‘Toro de Urrao’ estará presente en la última gran carrera del año, la Vuelta a España, que se correrá desde este sábado 17 de agosto hasta el domingo 8 de septiembre.

Pero su presencia en territorio español comenzó a sentirse desde la presentación de los equipos, pues el antioqueño, fiel a su estilo, se robó las miradas de los organizadores y asistentes al sacar sus ocurrencias.

La primera de ellas fue en un cuarto en el que les estaban tomando algunas fotos a los principales ciclistas de la competencia, entre los que también estuvo Nairo Quintana. Allí, Urán se puso a jugar con una cámara 360 que le daba vueltas y puso a reír a los que lo estaban viendo.

Acá, el video en cuestión:

😂 Just @UranRigoberto doing Rigo things

Posteriormente, ya en la presentación de los equipos en tarima, el pedalista colombiano se robó las miradas en medio de una entrevista que le estaban haciendo a su compañero portugués Rui Costa, quien no tuvo de otra que darle el protagonismo al ‘escarabajo’.

Rigoberto Urán cogió su celular y comenzó a grabar de cerca a sus compañeros, a quienes obligó a saludar ante el lente. El público, al ver esto, comenzó a ovacionarlo y demostrarle su cariño. “‘Rigo’, ‘Rigo’, ‘Rigo'”, le gritaron.

Lee También

Acá, el video de lo sucedido:

🤣 Is @RuiCostaCyclist or @UranRigoberto the star of @EFprocycling?

🤪 Urán se roba el show en la entrevista de su compañero Rui Costa.#LaVuelta24 pic.twitter.com/wpH2EqzjQD

— La Vuelta (@lavuelta) August 15, 2024