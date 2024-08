La temporada de ciclismo ya comenzó su recta final y por eso los equipos están preparándose de la mejor manera para la Vuelta a España 2024, pues es la última oportunidad que tienen de sumar puntos importantes pensando en la siguiente campaña.

Por eso, a partir de este sábado 17 de agosto los corredores darán todo de sí para conseguir victorias de etapa y meterse en la lucha de la clasificación general, teniendo en cuenta que varios favoritos del pelotón mundial no estarán y por eso hay más oportunidades.

Esta semana, de hecho, se espera que los equipos vayan sacando de a poco sus respectivas listas con los corredores que participarán en esta importante competencia de tres semanas, la última de la temporada.

Uno de los primeros equipos en presentar su lista fue el Astana, el cual en el Tour de Francia consiguió la anhelada victoria de Mark Cavendish, que lo convirtió en el más ganador en la historia de esta competencia, pero ahora quiere ser más protagonista en la clasificación general.

Por eso, en la mañana de este lunes 12 de agosto sacó una publicación en sus redes sociales en la que mostró a los ocho corredores que buscarán vestirse de rojo, incluyendo a dos colombianos: Harold Tejada y Santiago Umba.

Además, los colombianos estarán acompañados por el ecuatoriano Martín López, los italianos Lorenzo Fortunato y Gianmarco Garofoli, los kazajos Gleb Brussenskiy y Nico Vino y el neerlandés Ide Schelling.

