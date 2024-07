En un final de infarto, en el que casi se va contra las vallas luego de estar codo a codo con el colombiano Fernando Gaviria (Movistar), el pedalista Mark Cavendish hizo historia este miércoles en el Tour de Francia al establecer récord de triunfos de etapa. En la localidad de Saint-Vulbas, el británico logró su conquista número 35 en la ‘Grande Boucle’.

🏆 HE’S DONE IT!!! @MarkCavendish 35th win in the Tour de France!!!

(Ver también: Fernando Gaviria casi gana etapa 3 en Tour de Francia: Carapaz, histórico en clasificación)

El esprinter del equipo Astana, que tiene 39 años de edad, y quien venía alargando su carrera en el ciclismo para batir esta marca, dejó atrás el registro de 34 que compartía con el mítico Eddy Merckx.

Su gesta, por la que venía luchando desde hacía tres años, cuando ganó la 34 en la jornada 13 con final en Carcassonne, llegó esta vez en la quinta fracción del actual Tour, tras 177,4 km desde Saint-Jean-de-Maurienne, destacando que al final se le salió la cadena de su bicicleta y pudo haber ocasionado una caída. Afortunadamente no pasó nada y consiguió su récord.

🏛️ A sprint for 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 #TDF2024 pic.twitter.com/jg731Qnt2G

MARK CAVENDISH HAS DONE IT #TDF2024

35 stage wins. The most in Tour de France HISTORY 🐐 pic.twitter.com/MwovFZd1yW

— NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) July 3, 2024