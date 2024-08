Falta poco para que termine la temporada de ciclismo a nivel europeo, pues con el Giro de Italia, el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos ya completados, ahora solo queda la Vuelta a España y los Mundiales de ruta.

(Ver también: Egan Bernal no le dará pedal a la Vuelta España: “Hay que hacerle caso a la cabeza”)

En cuanto a la competencia española, hay que destacar que es la tercera y última gran carrera de la campaña 2024, por lo que los distintos equipos lucharán por conseguir puntos importantes que les permita terminar bien ubicados en el ránking World Tour pensando ya en 2025.

Por eso los equipos convocaron a varios colombianos, para que luchen ya sea por victorias de etapas o incluso para que peleen por la clasificación general.

Lee También

Cabe destacar que exceptuando a Egan Bernal y Santiago Buitrago, para esta carrera están los ciclistas que mejor estado de forma tienen actualmente y por eso hay razones para ilusionarse con ser protagonistas en esta competencia.

El que lidera a los colombianos es Daniel Felipe Martínez, ciclista del Bora Hansgrohe, quien fue segundo en el Giro de Italia 2024 y para esta carrera tiene a un gran equipo acompañándolo, así que sus posibilidades son altas.

Por su parte, en el Movistar estarán Nairo Quintana, quien es una de las fichas fuertes para buscar victorias de etapa luego de lo que ha venido mostrando en la temporada, y Einer Rubio, que también ya sabe lo que es meterse en esas peleas por las clasificaciones generales.

Por otro lado, el Astana contará también con dos ciclistas que son buenos escaladores y pueden sacar diferencias importantes en las etapas de contrarreloj, Harold Tejada y Santiago Umba.

Además, en el Ineos, que no ha tenido una gran temporada, estará Brandon Rivera, quien ha tenido importantes competencias a lo largo del año y por eso también podría sorprender en algunas jornadas.

Finalmente, el que se robará todo el ‘show’ será Rigoberto Urán, ciclista del EF Pro Cycling, quien se va a retirar del ciclismo profesional después de esta competencia y por eso se estima que dé todo de sí para conseguir una victoria de etapa, que es su principal objetivo, según él mismo confesó.

Are you ready for the final Grand Tour of 2024!? We are 😈 See you in Lisbon, @lavuelta!

Read all about our squad’s Vuelta goals: https://t.co/8O7ZbMGFTQ pic.twitter.com/RXWcsZi95N

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) August 13, 2024