Más allá de su deseo y de tener este evento entre sus objetivos en el año, Egan Bernal finalmente no estará en la Vuelta España, última carrera de tres semanas de la temporada que comienza este sábado en Lisboa, Portugal, con una contrarreloj de 12 kilómetros.

(Vea también: ¿Cómo serán los próximos Juegos Olímpicos en Estados Unidos?: revelan varios cambios)

El equipo británico Ineos Grenadiers confirmó este martes los ocho ciclistas con los que participará en la edición 79 de la competencia, en la que alineó al cundinamarqués Brandon Rivera, mas no a su gran amigo Bernal, quien venía de correr en el Tour de Francia.

Lee También

Ineos formará a la vez con Thymen Arensman (Países Bajos), Kim Heiduk (Alemania), Jhonatan Narváez (Ecuador), Óscar Rodríguez (España), Laurens de Plus (Bélgica), Joshua Tarling (Gran Bretaña) y Carlos Rodríguez (España).

#LaVuelta24 Is here! ❤️

We can't wait to get started 🤜🤛 pic.twitter.com/HWf7IEuHkg

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 13, 2024