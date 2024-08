Este jueves 22 de agosto se disputó la sexta etapa de la actual edición de la Vuelta a España, cuyo ganador fue el ciclista australiano Ben O’Connor. Sin embargo, las noticias para el ciclismo colombiano no son buenas, ya que uno de los ‘escarabajos’ abandonó la competencia por una caída.

Se trata de Rigoberto Urán, quien estaba corriendo su última gran vuelta profesional, pues se vio involucrado en un accidente en carrera que terminó provocándole un fuerte dolor en la espalda. Aunque la transmisión no mostró la caída, esta resultó ser bastante fuerte.

De hecho, el antioqueño tuvo que ser llevado a una de las ambulancias para ser evaluado.

Rigoberto Urán was involved in a large crash on stage 6 of the Vuelta today. He did not finish the stage and is currently being assessed by medical staff. Further updates to come.

📸: Harry Talbot pic.twitter.com/SIHXBwxSXW

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) August 22, 2024