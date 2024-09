El colombiano-español David Alonso ganó nuevamente en Indonesia y se encuentra a muy poco de convertirse en campeón mundial. Con esta nueva victoria, el joven podría convertirse en el primer colombiano que consiga este importante título internacional de motociclismo.

Alonso, en una mezcla de habilidad, talento e inteligencia, se mantuvo al asecho durante toda la carrera de este domingo 29 de septiembre y, a tan solo tres vueltas de que esta finalizara, tomó el liderato y consiguió la victoria en el archipiélago asiático.

El motociclista aprovechó los errores de sus rivales y logró sacarles ventaja en una emocionante carrera. Con esta, el colombiano-español logra su novena victoria en el año y se convierte en el favorito para que, la próxima semana, pueda ser proclamado como campeón mundial de motociclismo.

Y es que, pese al nivel del deportista, su situación no era la mejor, pues una carrera antes de esta victoria Alonso había sufrido una fuerte caída que causaba preocupación.

Días antes de la carrera en la que se consolidó como campeón, David Alonso había vivido un momento de alta tensión durante las prácticas libres del Gran Premio de Indonesia, disputado en el circuito urbano de Mandalika.

Y es que, en un intento por tomar una a alta velocidad, el colombo-español perdió el control de su motocicleta y cayó al suelo. Este hecho se presentó el pasado 26 de septiembre, a solo 3 días de esta gran carrera.

David Alonso fue llevado de inmediato al área de revisión médica en donde fue examinado para después concluir las prácticas libres en la decimoquinta posición; un resultado que podría haber sido mejor de no haber sido por la caída.

“Tuve una caída dura porque se me ha cerrado la moto de delante y, casi a la vez, la he perdido también de atrás. Ha sido un golpe duro que no me esperaba. Me dolía un poco el costado, pero sobre la moto no me ha molestado. El hombro sí que me ha dolido, sobre todo en las frenadas fuertes”, dijo.