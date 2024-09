David Alonso vivió un momento de alta tensión durante las prácticas libres del Gran Premio de Indonesia, disputado en el circuito urbano de Mandalika. A tan solo dos días de la carrera, el joven talento de CFMoto Aspar Team sufrió una aparatosa caída que encendió las alarmas.

Como lo reportó Marca España, las condiciones del trazado indonesio, con un asfalto que no ofrecía el agarre necesario. Alonso, de 18 años de edad, consciente de estas dificultades y con la determinación de mejorar su posición en la clasificación, decidió aumentar el ritmo y buscar un tiempo más competitivo.

Sin embargo, en un intento por tomar la cuarta curva a alta velocidad, el colombo-español perdió el control de su motocicleta y se fue al suelo de manera violenta.

Las imágenes de la caída fueron impactantes, mostrando a Alonso deslizándose por el asfalto durante varios metros antes de detenerse cerca de las protecciones. Afortunadamente, el joven deportista logró ponerse de pie por sus propios medios, aunque con evidentes signos de dolor y dificultad para caminar.

El equipo médico del campeonato acudió rápidamente al lugar del incidente para atender a Alonso. Después de una evaluación exhaustiva, se determinó que el colombo-español no sufrió lesiones de gravedad, lo que permitió que regresara al ‘paddock’ por sus propios medios. No obstante, la precaución imperó y el piloto se vio obligado a abandonar las prácticas libres de manera anticipada.

David Alonso fue llevado de inmediato al área de revisión médica en donde fue examinado para después concluir las prácticas libres en la decimoquinta posición; un resultado que podría haber sido mejor de no haber sido por la caída.

“Tuve una caída dura porque se me ha cerrado la moto de delante y, casi a la vez, la he perdido también de atrás. Ha sido un golpe duro que no me esperaba. Me dolía un poco el costado, pero sobre la moto no me ha molestado. El hombro sí que me ha dolido, sobre todo en las frenadas fuertes”, dijo.