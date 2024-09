La ciclista suiza de 18 años Muriel Furrer, que sufrió una grave caída el jueves en la prueba júnior del Mundial de ciclismo en ruta que se disputa en Zúrich, falleció, anunció este viernes la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Tras su caída del jueves, Furrer fue llevada al hospital en helicóptero. “Sufrió un traumatismo craneal grave y se halla en un estado muy crítico”, había anunciado entonces la UCI. “Por el momento no hay ningún hecho comprobado sobre cómo tuvo lugar el accidente”, subrayó.

La carrera junior se disputó el jueves bajo fuertes precipitaciones y las carreteras muy mojadas en Zúrich.

Furrer venía de ganar una presea de bronce durante el Campeonato Europeo de ciclismo de montaña en Rumania, en la prueba por relevos.

