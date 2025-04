Durante la más reciente carrera de Moto 2, el joven David Alonso vivió momentos de gran tensión luego de un accidente que dejó a muchos seguidores preocupados por su estado de salud.

El colombo-español, quien venía mostrando un sólido desempeño en el campeonato, perdió el control de la parte delantera de su motocicleta y sufrió una dura caída.

El incidente se produjo cuando el piloto perdió adherencia y salió disparado del sillín. Inicialmente, parecía tratarse de una caída común en el mundo del motociclismo; sin embargo, lo alarmante ocurrió en los instantes posteriores.

Alonso, al caer, chocó su casco contra la rueda trasera de un competidor que estaba justo delante de él. Ese fuerte golpe fue suficiente para desprender la visera del casco, el elemento que protege los ojos y parte del rostro de los pilotos.

Sin la visera, David volvió a impactar, esta vez contra el asfalto, quedando su rostro expuesto y sin toda la protección que normalmente proporciona el casco completo. La situación incrementó la preocupación, ya que un impacto en esas condiciones puede tener consecuencias serias para la integridad física del piloto.

Another BIG contact at the last corner that ends with David Alonso and @IzanGuevara28 on the floor 💥#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/yBxrLYohl1

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 27, 2025