Este domingo 5 de octubre, el piloto colombiano David Alonso protagonizó un incidente preocupante durante el Gran Premio de Indonesia de Moto2, celebrado en el circuito de Mandalika.

Alonso, quien partió desde la segunda posición, sufrió una caída en la sexta vuelta de la competencia, lo que le obligó a abandonar la carrera de forma inmediata.

En el sexto giro, Alonso perdió el control de su moto en una curva, lo que provocó que se deslizara por el asfalto y cayera violentamente. El impacto fue tan fuerte que el piloto quedó tendido en la pista, lo que provocó preocupación entre los espectadores y el equipo médico.

Afortunadamente, Alonso fue atendido rápidamente y se constató que estaba consciente y estable. Acá, el video del accidente:

Luego del percance, Alonso fue trasladado al centro médico del circuito para una evaluación más detallada. Los primeros informes indicaron que no sufrió lesiones graves, pero se le hicieron exámenes para descartar cualquier daño interno, recogió el Diario As.

El piloto se mostró optimista y expresó su intención de regresar más fuerte en la próxima carrera en Australia

¿Cómo quedó el Gran Premio de Indonesia de Moto2?

El Gran Premio de Indonesia de Moto2, disputado hoy en el Circuito Internacional de Mandalika, fue ganado por Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), quien dominó la carrera de principio a fin y redujo la distancia en la lucha por el título con el líder Manuel González. Moreira, que partía desde la pole, celebró su primera victoria en la categoría desde el GP de Austria, con un casco especial inspirado en Indonesia.

Diogo Moreira took control of the #Moto2 race for a 3rd win in 2025 💯#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/L5lVYg8ou7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2025

Sin embargo, hubo drama en la pelea por el campeonato: Manuel González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), líder del mundial, cruzó la meta en segundo lugar, pero fue descalificado por el uso de “software no homologado”. Esto eleva a Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) al segundo puesto en el podio, su primer pódium desde el GP de Malasia de 2024.

Se espera que Alonso continúe su recuperación y regrese a la acción en el Gran Premio de Australia, con la esperanza de dejar atrás este incidente y seguir demostrando su talento en la categoría de Moto2.

