El mundo del deporte en Colombia se vistió de luto en las últimas horas, luego de que se confirmara el inesperado fallecimiento de Mathías Hernández, un adolescente de apenas 15 años que se perfilaba como una de las grandes promesas del fútbol y el microfútbol en el país.

Su partida, ocurrida durante este fin de semana en el departamento de Santander, ha provocado conmoción en la comunidad deportiva local y nacional, donde era admirado por su talento innato y su dedicación inquebrantable.

Aunque las autoridades sanitarias aún no han confirmado la causa exacta de su muerte, fuentes cercanas indican que se investiga si estuvo relacionada con complicaciones derivadas del dengue, una enfermedad que ha encendido las alarmas en la región debido a un notable incremento en los casos reportados este año, según recogió El Tiempo.

El Indersantander lamenta profundamente el fallecimiento de Mathías Hernández, integrante de la Selección Santander de micro fútbol categoría sub 15, y envía un mensaje de fortaleza a su familia. 🙏🙏 pic.twitter.com/CagcWVWTCL — Indersantander (@indersantander) September 21, 2025

Mathías, originario de Santander, inició su trayectoria en el deporte a una edad temprana, destacándose rápidamente en las canchas locales. Integrante clave de la Selección Santander de microfútbol en la categoría Sub-15, donde su habilidad para dominar el balón con la pierna izquierda lo convertía en un jugador diferencial.

Sus compañeros y entrenadores lo recordaban por su precisión en los pases, su velocidad en el ‘dribbling’ y su capacidad para crear jugadas impredecibles que desequilibraban a los rivales; de hecho, le decían “el mago de la zurda”, mencionó el periódico.

En el ámbito del fútbol de salón, una variante popular en Colombia que combina elementos del fútbol tradicional con el futsal, Mathías había comenzado a cosechar reconocimientos que auguraban un futuro brillante.

Entre sus logros más recientes, se destaca su participación en competencias regionales y nacionales. En 2024, formó parte de un equipo que alcanzó el subcampeonato en un torneo nacional, bajo la guía de experimentados técnicos que vieron en él el potencial para llegar a instancias profesionales.

“Era un jugador excepcional, muy aplicado, el primero en llegar a los entrenamientos. Tenía todo para ser grande en este deporte”, le dijo Gerson Gómez, entrenador de la selección santandereana, a El Tiempo.

El joven se preparaba para debutar en la edición 33 del Campeonato Nacional Masculino de Fútbol de Salón, programado en La Merced, Caldas. El torneo, que reúne a las mejores selecciones del país, se convertirá ahora en un homenaje silencioso a la memoria de Mathías.

Preocupación por contagios de dengue

La posible vinculación de su muerte con el dengue añade un matiz de preocupación sanitaria a esta tragedia. Según reportes del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Santander ha registrado más de 8.800 casos de dengue en lo que va de 2025, con una incidencia departamental de alrededor de 361 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo.

La Secretaría de Salud de Bucaramanga, en coordinación con el Instituto Departamental de Recreación y Deporte (Indersantander), ha intensificado campañas de prevención, incluyendo fumigaciones, eliminación de criaderos de mosquitos y educación comunitaria sobre síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, náuseas y erupciones cutáneas.

