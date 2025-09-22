El pasado 20 de septiembre de 2025, el mundo del periodismo mexicano se estremeció con la inesperada y trágica muerte de Débora Estrella, periodista y presentadora de televisión. A los 43 años, la mujer perdió la vida en un accidente aéreo en el municipio de García, en Nuevo León. La avioneta en la que se transportaba se precipitó en la zona industrial conocida como Laderas/Riberas Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras.

El estruendo fue escuchado por muchos de los habitantes y trabajadores de la zona, quienes, alarmados por la intensidad, procedieron a grabar los hechos. Las autoridades municipales, lideradas por el alcalde de García, Manuel Cavazos Guerra, confirmaron que en el lugar del siniestro se hallaron dos cuerpos, una mujer y un hombre, cuya identidad se logró confirmar posteriormente.

Se supo que la aeronave había despegado del Aeropuerto del Norte en Apodaca. Después de hacer una vuelta, se precipitó cerca del límite del río Pesquería, tal como se muestra en los videos difundidos por redes sociales. Las maniobras de rescate y protección civil se activaron para asegurar la aeronave y evitar potenciales peligros.

#URGENTE | 🚨 | Tras el desplome de una avioneta la tarde de este sábado, se confirmó la muerte de Débora Estrella, conductora de noticias de Multimedios Televisión. En el accidente perdieron la vida dos personas.#QEPD pic.twitter.com/zOZjP2Q892 — POSTA México (@PostaMexico) September 21, 2025

Débora Estrella se desempeñaba como presentadora en Multimedios Televisión desde 2018, especialmente en el Telediario Matutino. Estrella, a lo largo de su carrera, fue una figura destacada y reconocida en el periodismo del norte de México. La consternación por su pérdida se evidenció en las declaraciones expresadas por Multimedios y Telediario: “Lamentamos profundamente su fallecimiento”, señaló la cadena en un comunicado.

Además de su faceta profesional, Estrella era amante de la aviación, una pasión que disfrutaba con frecuencia y que compartía con sus seguidores en las redes sociales. Justamente, estaba disfrutando de esta pasión cuando se produjo el fatal accidente.

Por otro lado, el periodista José Luis García, exesposo de Estrella, informó inicialmente en redes sociales sobre el accidente sin saber que ella era una de las víctimas. Ambos habían estado casados durante diez años antes de anunciar su separación en enero de 2020, manteniendo un mensaje de respeto y cariño mutuo tras el divorcio. Posteriormente, García eliminó su publicación por respeto a la memoria de su exesposa.

La muerte de Débora Estrella ha tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación mexicanos. Las investigaciones oficiales para esclarecer las causas del desplome aún están en curso.

