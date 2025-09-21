En plena tarde del pasado sábado, la recién apagada vida de la destacada periodista Débora Estrella fue conmocionada a nivel nacional, tras un fatídico accidente aéreo en Nuevo León. Con solo 43 años, la conductora del Telediario Matutino y miembro prominente del Grupo Multimedios, dejó una huella imborrable en el ámbito periodístico mexicano.

El trágico evento se desató alrededor de las 18:50 horas, cuando la avioneta, con la matrícula XB-BGH, en la que viajaba Estrella se desplomó en la zona conocida como Laderas/Riberas Interpuerto, ubicada en el interior del Parque Industrial Ciudad Mitras. En el siniestro también perdió la vida el piloto, Bryan Leonardo Ballesteros Argueta. Pese a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia de la Protección Civil de Nuevo León, la infausta realidad dictó que ninguna de las dos vidas a bordo se pudiera rescatar, según información proporcionada por El Universal.

Una vez confirmada la identidad de Débora Estrella por la Agencia Estatal de Investigaciones y el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, los allegados a la comunicadora apenas podían dar crédito a la noticia. El Grupo Multimedios y Grupo Milenio, como destaca Excélsior, ratificaron el lamentable fallecimiento y expresaron su “consternación y dolor por esta pérdida”.

Su colega César García declaró en sus redes sociales estar “devastado” por la pérdida, remembrando la alegría de Débora y prometiendo mantenerla en su corazón, mente y alma. De similar manera, Carlos Zúñiga, también compañero de la difunta periodista, recordó su profesionalismo y destacadas cualidades humanas, transmitiendo condolencias a la familia y al equipo de Multimedios.

Estrella, proveniente de Frecuencia Tec, forjó una amplia y destacada trayectoria profesional desde 2018, siendo la presentadora principal del Telediario Matutino en Monterrey, y conduciendo eventualmente el Telediario Ciudad de México para el Canal 6. En un plano más personal, Débora solía referirse a sí misma como una “Horse Girl”, demostrando su ferviente amor por los caballos. Según comentó Multimedios en una nota oficial, esta faceta suya fue definitiva en su vida, revelando su lado más humano detrás de la figura pública.

El accidente se encuentra aún en proceso de investigación por las autoridades pertinentes para determinar las causas exactas del desplome de la avioneta. Sin embargo, todo indica que la última fotografía compartida por la periodista en su Instagram, de la avioneta en cuestión poco antes del suceso, confirma que se encontraba en el Aeropuerto Internacional del Norte, cerca de Apodaca y Escobedo.

Más allá del luto y consternación nacional, ella deja un vacío evidente en el equipo de Multimedios y en todos aquellos que disfrutaban diariamente de su presencia en el Telediario. Estrella se recordará no solo por su labor periodística sino también por su impactante esencia como persona y su destacada presencia en el sector corporativo, teniendo experiencia en importantes empresas como PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma.

