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Escrito por:  Diego Quiroga
Redactor     Jul 16, 2026 - 11:23 am

Mala suerte para el ciclista colombiano Fernando Gaviria. En la etapa de este jueves, 16 de julio, la número 12 de la competencia, el antioqueño tenía una nueva oportunidad de levantar los brazos en la línea de meta con su equipo, el Caja Rural.

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De hecho, en el ‘sprint’ el colombiano estaba bien posicionado e incluso ya había encontrado una ventana por la cual podía atacar a sus rivales, pero justo cuando más estaba acelerando, abrió el brazo y terminó cayendo a pocos metros de la línea de meta, causando al igual la caída de varios deportistas detrás de él.

Este fue el momento de la caída:

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Pese a esa dura caída, el colombiano se paró y cruzó la meta para mantener alguna chance de seguir en la competencia, pero eso desafortunadamente no será posible.

Minutos después de terminar la jornada se conoció que el ciclista colombiano sufrió una fractura de clavícula como consecuencia del golpe, por lo que no seguirá e incluso debe entrar al quirófano para solucionar las heridas sufridas.

De esta manera, Gaviria completa ya ocho años sin conseguir una victoria en el Tour de Francia, recordando que la última vez que ganó fue en 2018 cuando sumó dos victorias de etapa.

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En cuanto a la clasificación general, el mejor colombiano sigue siendo Egan Bernal, del Ineos, quien marcha en la posición 11 a 12 minutos y 15 segundos del líder, pero solo a 34 segundos de meterse al top 10.

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