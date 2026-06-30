A partir del próximo 4 de julio, los ojos del mundo se ponen nuevamente en las carreteras francesas por el inicio del Tour de Francia, la competencia de ciclismo más importante del mundo, que reúne a los mejores deportistas del pelotón internacional.

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(Ver también: Egan se fortalece en el Giro de Italia y regresó al top 10, en el inicio de la tercera semana)

Este año, nuevamente, la competencia fuerte será entre el UAE y el Visma Lease-A-Bike, pues por un lado la idea es que Tadej Pogacar repita título, mientras por el otro es que Jonas Vingegaard consiga el doblete de Giro y Tour.

Sin embargo, también habrá emoción con los colombianos, puesto que serán cinco en total los que representarán a sus equipos, buscando quedar bien ubicados en el pelotón y ganando algunas etapas.

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Qué colombianos estarán en el Tour de Francia

El primer confirmado fue el colombiano, que ya fue campeón de esta competencia, Egan Bernal, quien será uno de los capos del Ineos. En principio, la idea era que Bernal fuera a la Vuelta España, pero Oscar Onley se lesionó y por eso el colombiano tomó su lugar.

Por otro lado, aparece Einer Rubio con el Movistar, quien si bien no logró ganar ninguna etapa en el Giro, mostró que está en un gran nivel y por eso espera levantar los brazos en la mayor tarima del ciclismo mundial.

El Astana, por su parte, confirmó a Harold Tejada y Sergio Higuita. El primero irá como capo y el segundo lo ayudará a estar bien posicionado principalmente en las subidas, con la idea de que pueda meterse en un top 5 o incluso un podio de la general.

Finalmente, el último colombiano es Fernando Gaviria, quien está estrenando equipo y por eso espera ser relevante en las etapas de los ‘sprinters’, recordando que en su momento fue de los más importantes a nivel mundial.

De esta manera, los colombianos lucharán por estar bien posicionados en el pelotón, teniendo en cuenta que quedarse con la camiseta amarilla no será sencillo porque los dos mejores del mundo (para muchos de la historia) competirán hombro a hombro por la victoria.

(Ver también: Escándalo en el Giro de Italia: ciclista perdió el control, tiró cabezazo y fue expulsado)

Fechas del Tour de Francia

Cabe destacar que esta competencia será del 4 al 26 de julio, con un total de 21 etapas que se dividirán por alta montaña, media montaña, etapas llenas e incluso contrarreloj.

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