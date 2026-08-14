Por: Noticiero 90 minutos

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Prichard Colón, considerado una de las grandes promesas del boxeo puertorriqueño, llegó a su pelea número 17 con una carrera impecable: 16 triunfos consecutivos, de los cuales 13 fueron obtenidos por nocaut. Con solo 23 años, Colón enfrentó el 17 de octubre de 2015 a Terrel Williams en Fairfax, Virginia, en un combate que terminaría por definir el rumbo de su vida y su trayectoria profesional, según el recuento de Noticiero 90 Minutos.

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Durante el desarrollo del enfrentamiento, Colón manifestó varias veces que estaba recibiendo golpes ilegales en la parte posterior de la cabeza, una zona especialmente delicada para cualquier boxeador. La gravedad de estos impactos llevó, en el séptimo asalto, a que Williams fuera penalizado por uno de estos golpes, lo que fue registrado por las autoridades de la contienda.

El drama se profundizó en el noveno asalto. Colón cayó en dos ocasiones y, una vez finalizado ese round, ocurrieron una serie de confusiones en su esquina que llevaron a que fuera descalificado, pues le quitaron los guantes creyendo que el combate había terminado. El resultado oficial fue una derrota por descalificación para Colón, cerrando con ello un ciclo de victorias ininterrumpidas.

Lo más doloroso vendría después. Ya en el vestuario, Colón comenzó a sentirse mal y vomitó, lo que provocó su traslado inmediato al hospital. Allí, los médicos diagnosticaron un hematoma subdural, es decir, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa, que requirió una cirugía de emergencia. La gravedad del daño fue tal que Colón permaneció 221 días en coma, y luego de despertar, necesitó cuidados y terapias permanentes, además de la compañía constante de su familia, especialmente su padre y exentrenador, Richard Colón.

Colón nunca pudo volver a boxear. A pesar del esfuerzo de su entorno, su vida quedó marcada por aquellas lesiones sufridas en la pelea. Su caso resonó en el mundo del pugilismo y llamó la atención sobre los peligros de las lesiones cerebrales en este deporte. En reconocimiento a su carrera y valentía, en 2021 el Consejo Mundial de Boxeo lo nombró campeón honorario. Lamentablemente, el 13 de agosto de 2026, su padre confirmó públicamente su fallecimiento a los 33 años, casi 11 años después del trágico combate. Hasta el momento, la familia no ha informado la causa exacta de su muerte. La de Prichard Colón es una historia que trasciende los resultados y recuerda los riesgos reales de quienes suben al cuadrilátero.

¿Cuál fue la lesión cerebral que sufrió Prichard Colón y cómo afectó su vida?

Según Noticiero 90 Minutos, Prichard Colón sufrió un hematoma subdural, que es una acumulación de sangre entre el cerebro y la membrana que lo recubre, producto de los golpes ilegales en la cabeza. Esta lesión ocasionó que permaneciera 221 días en coma y requiriera cuidados permanentes, impidiéndole volver al boxeo y dejando secuelas irreversibles que impactaron el resto de su vida.

¿Por qué se reconoce a Prichard Colón como una figura emblemática en el boxeo puertorriqueño?

La historia de Prichard Colón es emblemática porque, más allá de su talento y números invictos, su trágico desenlace tras el combate contra Terrel Williams visibilizó los riesgos mortales del boxeo. Su caso llevó al Consejo Mundial de Boxeo a nombrarlo campeón honorario en 2021 y es recordado por poner en evidencia las consecuencias de las lesiones cerebrales en este deporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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