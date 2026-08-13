El mundo del deporte está de luto: el exdeportista puertorriqueño Prichard Colón falleció a los 33 años de edad este jueves, 13 de agosto, según confirmó su padre Richard Colón.

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Colón llevaba 11 años en una condición complicada de salud, luego de sufrir problemas cerebrales tras una pelea el 17 de octubre de 2015 frente a Terrel Williams en Fairfax, Virginia.

Allí, el deportista recibió varios golpes en la parte posterior de la cabeza, lo cual le causó una hemorragia cerebral y desde entonces no volvió a ser el mismo.

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Cómo fue la pelea de Prichard Colón

Era el 17 de octubre de 2015 cuando Colón llegó a este combate frente a Williams con un récord bastante positivo, puesto que iba 16-1 en su carrera con 13 victorias por nocaut, demostrando ser uno de los mejores del momento.

Sin embargo, ese día pasaron muchas cosas que no se debieron permitir. El contrincante golpeó varias veces la parte trasera de la cabeza de Colón, lo cual lo fue perjudicando e incluso hasta le hizo perder el equilibrio en algunas ocasiones.

Pese a que esos golpes son prohibidos, el árbitro del combate, Joe Cooper, nunca detuvo la pelea en incluso se ve en una ocasión que le responde “tú ocúpate de eso”. Al ver la injusticia y cómo estaba el boxeador, el equipo detuvo la pelea. Así fue el combate:

De inmediato el luchador fue trasladado a un hospital, donde se le detectó una hemorragia cerebral de la que fue operado, por lo que estuvo 221 días en coma.

Luego logró despertar, pero nunca volvió a ser igual, ya que nunca retomó todos sus sentidos y tuvo que pasar el resto de su vida en una silla de ruedas, al tiempo que su familia tenía que hacerle prácticamente todo.

Este fue el antes y el después de aquella pelea:

(+) Prichard Colón falleció a los 33 años, tras quedar en estado vegetativo por 11 años, desde que tenía 22. Colón era un boxeador puertorriqueño que sufrió una hemorragia cerebral y estuvo en coma 7 meses tras la primera derrota de su carrera en 2015. pic.twitter.com/1DrWjc7BdP — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) August 13, 2026

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De esta manera, Colón falleció a los 33 años de edad, luego de estar 11 años luchando con esa condición cerebral que le quedó por los golpes recibidos en aquella disputa.

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