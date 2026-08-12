El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto también dejó afectaciones en uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Pereira: el estadio Hernán Ramírez Villegas.

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Videos difundidos en redes sociales muestran el impacto que tuvo el movimiento sísmico en el interior del escenario. En las imágenes se observan paredes agrietadas, sectores deteriorados, escombros sobre los pisos y daños visibles en corredores y oficinas. Las autoridades, además, advirtieron sobre el riesgo de que algunos muros puedan presentar nuevos desprendimientos mientras avanzan las inspecciones.

La situación genera especial preocupación debido a la importancia que tiene el estadio para la capital de Risaralda. Pereira fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto y actualmente se adelantan evaluaciones para establecer con precisión el alcance de los daños en diferentes estructuras.

Cuándo fue renovado el estadio de Pereira

El panorama contrasta con la historia reciente del Hernán Ramírez Villegas, escenario que fue sometido a una importante remodelación con miras a la Copa Mundial Sub-20 de 2011.

Las obras incluyeron reforzamiento estructural, nuevas graderías, espacios internos, camerinos, sistemas eléctricos y de seguridad, además de intervenciones en la cancha y la instalación de equipos destinados al mantenimiento de la gramilla. La renovación permitió que el estadio cumpliera con los estándares exigidos para albergar partidos del certamen internacional.

La Alcaldía de Pereira también destaca la remodelación de aquel entonces como una de las transformaciones más importantes del escenario, que incorporó cubierta en las tribunas, nuevas sillas, iluminación, salas de transmisión, sala de prensa y otros espacios.

Por su diseño y aspecto arquitectónico, el Hernán Ramírez Villegas se ha consolidado como uno de los escenarios deportivos más reconocidos del país. Su cancha y sus instalaciones han sido objeto de mantenimiento a lo largo de los años, una característica que ahora contrasta con las imágenes que dejó el fuerte movimiento telúrico.

Además, el estadio se encontraba actualmente en un proceso de modernización que contempla, entre otros trabajos, una nueva pista atlética, mejoras en la iluminación, pantallas, sonido y diferentes componentes tecnológicos. El proyecto fue anunciado por la Alcaldía con una inversión cercana a los 23.000 millones de pesos.

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Ahora, antes de pensar en el regreso del fútbol al escenario, las autoridades deberán determinar si las zonas afectadas son seguras y qué intervenciones serán necesarias para recuperar uno de los lugares más representativos del deporte pereirano.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.