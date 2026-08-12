Por: Noticiero 90 minutos

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En el oriente de Cali, la emergencia provocada por el reciente terremoto ha movilizado a socorristas y voluntarios, quienes laboran sin descanso en la búsqueda de sobrevivientes. El despliegue de ayuda se concentra, especialmente, en el edificio de la Notaría 20, cuya estructura sufrió un colapso como consecuencia del sismo ocurrido el lunes, lo que ha dificultado las labores de rescate y ha puesto en riesgo tanto a los afectados como al personal de emergencia.

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Según información recogida en el lugar y reportada por Noticiero 90 Minutos, la coordinación de las operaciones está a cargo de una socorrista de la Cruz Roja, quien, junto con otros voluntarios, dirige los esfuerzos para remover escombros. La búsqueda no es sencilla, pues requiere anticipar posibles derrumbes adicionales y garantizar la seguridad de quienes participan. El testimonio de uno de los voluntarios evidencia lo arduo del proceso: “La actividad que estamos haciendo acá es tratar de sacar los escombros en lo que más se pueda. Gracias a una perrita, hemos logrado encontrar puntos en donde se muestran personas con cámaras infrarrojas”. Esto ilustra la importancia de los binomios de búsqueda y la utilización de equipos tecnológicos como las cámaras infrarrojas para localizar señales de vida bajo los restos del edificio.

El edificio, según los socorristas, estaba compuesto por un taller de motos en el primer piso, la notaría en el segundo y apartamentos en los siguientes niveles. Esta disposición exige un trabajo meticuloso para acceder a los distintos espacios colapsados. Los voluntarios han implementado un sistema manual para retirar material: “Con nuestros compañeros, lo que hacemos es sacar material a punta de tarro. Lo que se hace es palear; unos llenan y otra fila pone los tarros”.

Las cifras iniciales, de acuerdo con quienes permanecen en la zona, indican que hasta el momento se han rescatado seis personas de entre los escombros. Además, una canina de búsqueda ha marcado tres puntos en los que se sospecha que podría haber más individuos atrapados, aunque aún se desconoce con certeza su estado. Ante el riesgo estructural, los equipos en el lugar insisten en la necesidad de conseguir guaduas, plantas que podrían servir para apuntalar los escombros y así evitar nuevos colapsos mientras continúan las operaciones.

La situación sigue siendo crítica y requiere material, maquinaria y expertos que permitan agilizar el rescate, manteniendo siempre la esperanza de hallar sobrevivientes en medio de la emergencia.

¿Cuántas personas han sido rescatadas en la Notaría 20 tras el terremoto en Cali?

De acuerdo con la información proporcionada en el reporte de Noticiero 90 Minutos, las labores de rescate en el edificio de la Notaría 20 han permitido extraer a seis personas de entre los escombros, mientras continúan la búsqueda y se presume la presencia de más personas atrapadas en lugares señalados por una canina de búsqueda.

¿Cómo trabajan los socorristas y voluntarios en las labores de rescate después del terremoto?

El personal de socorro, encabezado por la Cruz Roja, coordina operativos manuales para retirar escombros, utilizando palas y recipientes, y apoyándose en perros entrenados y cámaras infrarrojas para localizar posibles sobrevivientes. Además, solicitan guaduas para reforzar la estructura y reducir el riesgo de nuevos colapsos durante las maniobras de rescate.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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