Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de Cali anunció, mediante un comunicado oficial, que el botón de pago virtual de la Tasa por Congestión estará desactivado de manera temporal hasta el próximo 15 de agosto. Esto significa que los conductores, quienes habitualmente acceden a este mecanismo para circular durante los horarios restringidos por la medida de Pico y Placa, no tendrán disponible la posibilidad de pagar en línea durante este periodo. Según lo expresado por Alejandro Eder, alcalde de Cali, “no habrá el beneficio del pago de tasa por congestión en Cali. Esto será una carrera para salvar la mayor cantidad de vidas posible”.

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La autoridad local hizo énfasis en la importancia de que los ciudadanos planifiquen sus desplazamientos con anticipación y solo se movilicen en los horarios restringidos si es estrictamente necesario. Esta decisión se toma en el contexto excepcional generado por un terremoto de magnitud 7.4 que ha afectado a la ciudad, obligando a ajustar el funcionamiento de la movilidad urbana para priorizar la seguridad y responder a la emergencia.

Durante el periodo comprendido entre el miércoles 12 y el sábado 15 de agosto, el esquema del Pico y Placa se aplicará bajo un modelo solidario para vehículos particulares desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Según información de la Secretaría de Movilidad, la restricción se organizará conforme al último dígito de la placa: el miércoles 12 aplicará para placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8; el jueves 13, para 1, 3, 5, 7 y 9; el viernes 14, nuevamente para 0, 2, 4, 6 y 8; y el sábado 15, para 1, 3, 5, 7 y 9. Esta disposición cobija también a los vehículos híbridos y eléctricos, y se hará extensiva tanto para automóviles que circulen dentro del perímetro urbano como para aquellos que ingresen o salgan de la ciudad.

La Tasa por Congestión es una alternativa que normalmente permite a algunos conductores transitar durante los horarios restringidos por Pico y Placa luego de realizar el pago correspondiente. Sin embargo, mientras la plataforma esté inhabilitada, quienes solían hacer uso de este sistema deberán someterse íntegramente a las restricciones establecidas, hasta la reactivación del portal y el restablecimiento de este beneficio temporal.

¿Por qué está suspendido el pago virtual de la Tasa por Congestión en Cali?

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, la suspensión del pago virtual de la Tasa por Congestión se debe a la necesidad de adoptar medidas extraordinarias tras el fuerte terremoto registrado en la ciudad, buscando proteger la vida y facilitar la movilidad en el contexto de la emergencia.

¿Cómo se aplicará la restricción de Pico y Placa en Cali durante este periodo?

De acuerdo con la información oficial, la restricción de Pico y Placa tendrá un esquema solidario del 12 al 15 de agosto, organizado por dígitos y horarios específicos, y aplicará a vehículos particulares, incluidos híbridos y eléctricos, así como a automóviles que circulen o ingresen al área urbana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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