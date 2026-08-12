La actriz, exreina de belleza y gestora social de Cali, Taliana Vargas, compartió un video en el que aparece visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos. En el mensaje, se refirió a los hechos ocurridos en la capital del Valle del Cauca en el marco de la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado lunes.

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(Vea también: Susto en Cali provocó mensaje del alcalde Eder: “Acaba de registrarse un nuevo temblor”)

Vargas expresó: “Con esto que acaba de pasar en Cali… Colombia, esto no puede pasar más. Tenemos que aprender a respetar las diferencias. Esta forma violenta y agrediéndonos no es la salida para nada. Tenemos que pensar más desde el amor, desde la compasión”.

Acá, el video de la exreina:

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El pronunciamiento de la esposa del alcalde se da en el contexto de la agresión que sufrió Alejandro Eder el mismo 10 de agosto. Ese día, mientras el mandatario recorría uno de los sectores afectados por el sismo para atender la emergencia —que dejó daños estructurales, personas atrapadas y un saldo significativo de víctimas—, un grupo de ciudadanos lo increpó con gritos de rechazo como “Aquí no te queremos” y “fuera”.

Acá, el video de la agresión al alcalde de Cali:

Agredieron al alcalde de Cali, Alejandro Eder, mientras atendía la emergencia por el terremoto ocurrido en la mañana de este lunes 10 de agosto. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/c22vrkbNGE — Revista Semana (@RevistaSemana) August 10, 2026

Su esquema de seguridad decidió retirarlo del lugar para evitar que la situación escalara. En ese momento, una persona le lanzó una piedra que impactó en su cabeza. El episodio quedó registrado en video y las autoridades iniciaron la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

“¿Por qué la agresión? ¿A qué nos lleva la agresión? Está bien no pensar igual, pero tenemos que aprender a vivir con eso, a respetar las diferencias”, agregó Vargas.

El terremoto, con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar (Chocó), causó una crisis humanitaria en varias regiones, con especial impacto en Cali, donde se reportaron decenas de estructuras colapsadas, heridos y fallecidos.

Eder decretó calamidad pública, toque de queda y la militarización de algunos puntos de la ciudad para facilitar las labores de rescate, garantizar la movilidad de los equipos de emergencia y prevenir posibles saqueos.

En su mensaje, Vargas hizo un llamado a superar la violencia como forma de expresar desacuerdo y a privilegiar el respeto mutuo, incluso cuando existen diferencias de opinión.

Taliana Vargas, quien ha acompañado públicamente a Eder tanto en su etapa como candidato como en el ejercicio de la Alcaldía, se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la necesidad de bajar la polarización y promover la convivencia. En esta oportunidad, su intervención se centró en rechazar la agresión física y verbal como mecanismo de protesta, especialmente en un momento de tragedia colectiva.

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