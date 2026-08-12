Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Darío Patiño Rivera, padre del reconocido periodista y presentador José Fernando Patiño, fue hallado sin vida en medio de los escombros del edificio Torres del Limonar, ubicado en el barrio Ciudad Capri en Cali. El hallazgo se produjo la noche del martes 11 de agosto, tras una intensa búsqueda de varias horas en la que participaron organismos de socorro, unidades caninas y voluntarios. Así lo confirmaron publicaciones del propio periodista, quien siguió de cerca el rescate con la esperanza de encontrar a su padre con vida.

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Tras conocer la noticia del derrumbe provocado por el terremoto que sacudió la capital del Valle del Cauca, José Fernando Patiño viajó de inmediato a Cali. Antes de su llegada, intentó comunicarse con su padre en repetidas ocasiones, pero al no recibir respuesta, acudió al aeropuerto El Dorado donde pidió apoyo y compartió públicamente la dirección exacta donde se encontraba atrapado Darío Patiño Rivera: “Mi padre se encuentra bajo los escombros en esta dirección: carrera 72 # 10 Bis - 21, barrio Ciudad Capri, Torres del Limonar”, expresó angustiado.

En Cali, el periodista recorrió varias clínicas con la esperanza de encontrar a su padre entre los heridos trasladados tras la emergencia. Sin embargo, al no hallar su nombre en los listados, regresó al edificio colapsado. Allí se unió a los esfuerzos de búsqueda, permaneciendo junto a los equipos de rescate y manteniendo la esperanza durante cerca de 48 horas.

Finalmente, en la noche del martes, los organismos de rescate lograron recuperar el cuerpo sin vida de Darío Patiño Rivera. A través de sus redes sociales y mensajes dirigidos a familiares y allegados, José Fernando Patiño confirmó la triste noticia: “Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”. Además, expresó agradecimiento hacia quienes le brindaron acompañamiento y apoyo durante las horas más difíciles, un gesto que generó numerosas muestras de solidaridad para él y su familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrió el accidente en el que falleció Darío Patiño Rivera?

De acuerdo con la información proporcionada por José Fernando Patiño, el accidente que cobró la vida de su padre ocurrió en el edificio Torres del Limonar, en el barrio Ciudad Capri de Cali. El derrumbe fue una consecuencia directa del terremoto que afectó la capital del Valle del Cauca.

¿Cómo fue el proceso de búsqueda del padre de José Fernando Patiño tras el terremoto en Cali?

Según los relatos recopilados por el propio periodista, José Fernando Patiño, la búsqueda comenzó con intentos de comunicación y luego una solicitud pública de ayuda. Tras llegar a Cali, revisó reportes de heridos en distintas clínicas y, al no obtener resultados, permaneció junto a los equipos de rescate atentos a la recuperación de su padre, quien tristemente fue hallado sin vida tras cerca de 48 horas de labores.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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