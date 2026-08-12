Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una tragedia familiar estremeció a la comunidad de Zarzal, Valle del Cauca, tras el poderoso terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto. De acuerdo con información recogida por N+ Univision, Magnolia, una mujer de 57 años radicada en Bergenfield, Nueva Jersey, perdió la vida a consecuencia del colapso del edificio en el que se hospedaba junto a su esposo, Mauricio Jaramillo, y sus hijas. La familia, de origen colombiano, había regresado a su pueblo natal en busca de reconexión y descanso, aprovechando unos días de vacaciones después de largos años de trabajo y esfuerzo en Estados Unidos.

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Según el testimonio de Mauricio Jaramillo, llevaban apenas una semana en Colombia cuando se desató el desastre natural. La pareja había dedicado décadas a residir en el extranjero, trabajando arduamente y ahorrando para construir una propiedad en la región. La llegada a su tierra pretendía ser un motivo de alegría y unión; sin embargo, el inesperado terremoto cambió para siempre el destino de la familia.

Las consecuencias del colapso no terminaron con la muerte de Magnolia. Dos de las hijas de la pareja se encontraban en el lugar durante el sismo y resultaron heridas. Una de ellas permanece hospitalizada en Cali, donde debió ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia. La otra hija, que no había logrado viajar originalmente debido a compromisos universitarios, se desplazó a Colombia durante la madrugada tras enterarse de la difícil situación.

Mauricio Jaramillo, visiblemente afectado, compartió cómo afronta ahora la realidad junto a sus hijas. En sus declaraciones a N+ Univision manifestó con dolor: “yo soy cabeza de familia, ya mi esposa es la que falleció. Ya quedé solo con mis niñas”. Magnolia, quien había migrado a Estados Unidos hace 25 años, se desempeñaba en labores de limpieza para sostener a su hogar. Pocos días antes de la tragedia, la familia celebró el grado universitario de su hija mayor, un hito que habían decidido compartir viajando a Colombia para fortalecer sus lazos y celebrar en la tierra de sus raíces.

El sismo no solo devastó su entorno más próximo, sino que también dejó una marca de destrucción en varias zonas del país, según palabras de Jaramillo: “llevábamos una semanita. Vinimos de vacaciones y mire las vacaciones que nos encontramos”. Ahora, enfrenta el reto de reconstruir la vida junto a sus hijas, en medio del dolor y la adversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó el terremoto de magnitud 7,4 a la familia de Magnolia en Zarzal, Valle del Cauca?

El terremoto provocó el colapso del edificio en el que se hospedaban Magnolia y su familia, resultando en la muerte de ella y dejando heridas a dos de sus hijas. Una de ellas continúa hospitalizada en Cali tras someterse a cirugía, mientras la familia enfrenta las secuelas físicas y emocionales del desastre, de acuerdo con lo informado por N+ Univision.

¿Cuáles fueron las consecuencias del terremoto para los colombianos residentes en el exterior que regresaron por vacaciones?

Como ocurrió con la familia de Magnolia, muchos colombianos que regresan a su país de origen en vacaciones pueden verse expuestos a tragedias imprevistas. En este caso, la familia, proveniente de Estados Unidos, sufrió la pérdida de uno de sus miembros, la hospitalización de una hija y la destrucción de la propiedad que habían construido con esfuerzo durante años, alterando profundamente su plan de reencuentro y celebración familiar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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