Se trata del periodista César Chaparro, que desde el barrio Ciudad Capri, en Cali, mostró detalles de cómo los rescatistas intentan salvar vidas en medio de la tragedia desatada por el terremoto que vivió Colombia el lunes pasado.

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En medio del informe que hacía en vivo para Noticias Caracol, el periodista mostró cuál es la señal o la alerta que usan los rescatistas cuando sienten o se escucha algo de ruido, con probabilidad de encontrar a alguien con vida.

“Acaban de levantar las manos, van a observar, vamos a empezar a bajar más suave, vamos a bajar el volumen porque empieza ya. ¡Hay una alerta! Ahí de pronto… una alerta, hay una alerta. Tenemos que bajar un poco el volumen”, explicó Chaparro.

Seguido, detalló que es en ese mismo momento, cuando levantan los brazos los rescatistas, cuando se da por hecho que hay una posible señal de vida. Esto, entonces, les permite a ellos ubicar a una persona o a alguna mascota.

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Ese levantamiento de manos se repite a diario, cada 15 o 20 minutos aproximadamente, agrega el comunicador.

“En este momento estamos observando que los mismos rescatistas están esperando una señal, un sonido o un rasguño, algo que les pueda representar un símbolo de vida”, exaltó César Chaparro.

“Esto representa esperanza. Cada vez que se levantan los brazos y se cierran los puños, nosotros también nos llenamos de esperanza, de vida”, agregó el periodista, que describe que en esa zona de Cali hay al menos 200 rescatistas intentando salvar vidas.

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¿Cuántos desaparecidos hay todavía por terremoto en Colombia?

Aunque han sido decenas los rescatados, en los balances de las autoridades no se dan mayores detalles sobre las personas desaparecidas y, por eso, hay urgencia por intentar rescatarlas dentro de las 72 horas después del terremoto de más de 7 grados que sacudió al país.

Por el momento, el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) se confirmó que la cifra estimada es de 287 personas desaparecidas a nivel nacional, teniendo en cuenta que las mayores afectaciones se presentaron en Cali, Pereira y Quibdó.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.