Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali enfrenta importantes restricciones de movilidad tras el sismo ocurrido el 10 de agosto, una situación que ha alterado las rutinas diarias en distintos puntos. De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Movilidad, diferentes zonas permanecen cerradas para garantizar el paso prioritario de ambulancias, organismos de socorro y vehículos destinados a retirar los escombros de las estructuras que resultaron afectadas. Esta decisión responde a la necesidad de facilitar las labores de rescate y atención de la emergencia, por lo cual las autoridades han intervenido puntos específicos que representan nudos críticos para el tráfico y el acceso de los servicios de respuesta.

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Jorge Vergara, comandante operativo de la Secretaría de Movilidad, explicó que uno de los cierres más relevantes se encuentra en el puente elevado de la carrera 39 con calle 10. En ese sector, los conductores deben utilizar vías alternas como la calzada de servicio y la vía auxiliar en dirección sur, mientras agentes de tránsito permanecen en las intersecciones principales para direccionar el flujo vehicular. Estas medidas buscan evitar congestionamientos y permitir que los equipos de emergencia circulen sin obstáculos por la ciudad.

Otra zona afectada por las restricciones es el sector ubicado en la calle 5ª con carrera 56, donde los corredores deben permanecer despejados para el uso exclusivo de los vehículos de emergencia. Según Vergara, dichos cierres viales se establecieron con el fin de garantizar la movilidad de ambulancias, equipos de socorro y volquetas encargadas de la remoción de escombros, una tarea fundamental en cualquier emergencia de esta magnitud.

Adicionalmente, la Secretaría de Movilidad informó sobre el cierre de la calle 9ª desde la carrera 50, impidiendo el paso hacia el norte desde ese lugar. Igualmente, el cruce de la calle 5ª con carrera 50 permanece cerrado. Como alternativa, quienes circulan por la carrera 50 pueden tomar la calle 1ª y retornar hacia el sur, una recomendación que ayuda a evitar mayores complicaciones en el tráfico mientras se prolongan las labores de atención y rescate.

Frente a la situación, las autoridades comunican permanentemente a la ciudadanía sobre los cambios y desvíos, recordando también la implementación de la medida temporal de Pico y Placa entre el 12 y el 15 de agosto, que restringe la circulación vehicular según el número de placa, para apoyar la movilidad durante la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de cierre y desvíos en las vías de Cali tras el sismo del 10 de agosto?

Los principales puntos de cierre incluyen el puente elevado de la carrera 39 con calle 10, el sector de la calle 5ª con carrera 56 y la calle 9ª desde la carrera 50. Además, el cruce de la calle 5ª con carrera 50 está cerrado. Estas restricciones buscan priorizar el paso de equipos de emergencia y la remoción de escombros en las zonas más afectadas.

¿Qué medidas complementarias se han adoptado para regular el tráfico durante la emergencia en Cali?

Entre las acciones implementadas está la presencia de agentes de tránsito en las intersecciones clave, el uso obligatorio de vías alternas para el tránsito vehicular normal y la restricción temporal de la medida Pico y Placa del 12 al 15 de agosto. Estas medidas buscan reducir la congestión y apoyar a los organismos de socorro durante las labores tras el sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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