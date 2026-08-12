Por: El Espectador

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En plena coyuntura causada por el reciente terremoto, la administración presidencial avanza en la formalización de los equipos que orientarán diversas carteras y entidades estratégicas. En apenas dos días, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) produjo una serie de decretos que oficializan nuevos líderes en instituciones fundamentales del Estado, según información publicada por El Espectador.

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En el ámbito de la diplomacia, uno de los movimientos más destacados fue la designación de Gina Paola González Grau, abogada proveniente de Barranquilla, como secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su nombramiento, establecido mediante el Decreto 1161 del 10 de agosto, posiciona a González Grau como una figura clave en la gestión administrativa de la Cancillería, organismo encargado de la política exterior de Colombia. Próximamente, se anticipa la llegada de Daniela Restrepo como viceministra de Asuntos Multilaterales, para reemplazar a Mauricio Jaramillo Jassir, quien ocupaba ese puesto durante el gobierno de Gustavo Petro, de acuerdo con datos oficiales recogidos por El Espectador.

En el sector de transporte, la dirección general de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) le fue confiada a Arnaud François Gerard Penent d’Izarn Benavides, tras la expedición del Decreto 1173. Paralelamente, el abogado Andrés Felipe Velásquez ha sido ratificado como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), organismo vital para la política tributaria y aduanera del país.

En lo que respecta al área social y de salud, María Carolina Restrepo Cañavera asume el liderazgo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), institución central en el diseño y ejecución de políticas para la protección de la primera infancia. Al mismo tiempo, Carmen Rocío Rangel Quintero ha sido designada de manera transitoria como directora encargada de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad responsable de la administración financiera en el sistema de salud.

La serie de nombramientos concluye en el ámbito de Prosperidad Social, donde Sandra Suárez Pérez fue oficializada como nueva directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) a través del Decreto 1147, facultándola para dirigir la política estatal de subsidios y transferencias a la población vulnerable.

¿Quiénes fueron los nuevos funcionarios nombrados en entidades clave tras el terremoto en Colombia?

Entre los nuevos líderes se encuentran Gina Paola González Grau como secretaria general de la Cancillería, Arnaud François Gerard Penent d’Izarn Benavides en la dirección de Aerocivil, Andrés Felipe Velásquez en la DIAN, María Carolina Restrepo Cañavera en el ICBF, Carmen Rocío Rangel Quintero en la Adres y Sandra Suárez Pérez liderando el DPS, según los decretos expedidos y reportados por El Espectador.

¿Qué organismos estatales cambiaron de dirección tras la emergencia y cuál es su importancia?

Los organismos que presentaron nuevos liderazgos incluyen la Cancillería, Aerocivil, DIAN, ICBF, Adres y DPS. Cada uno cumple funciones fundamentales, desde la gestión de la política exterior, el control del espacio aéreo, la administración de impuestos y aduanas, la protección de la infancia, hasta la administración de recursos en salud y la coordinación de ayudas sociales dentro del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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