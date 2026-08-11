Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, tomó una decisión clave para los residentes de las zonas impactadas por el reciente terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado lunes 10 de agosto. Según declaraciones del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, difundidas este 11 de agosto, las personas naturales obligadas a presentar su declaración de renta y que actualmente residen en los territorios más afectados por el sismo contarán con un aplazamiento de un mes en esta obligación tributaria. Entre los departamentos incluidos en esta medida están Risaralda, Chocó, Caldas y Valle del Cauca, con especial énfasis en ciudades como Pereira, donde se han reportado graves consecuencias tras el desastre natural, según información de El Diario.

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La determinación de postergar el pago y la presentación de la declaración de renta responde a la compleja situación que enfrentan quienes han vivido el terremoto. Tal como expresó el ministro, “vamos a postergar durante un mes el pago de esas obligaciones, porque personas que están atendiendo un desastre no tienen la cabeza para estar pagando impuestos”. Este aplazamiento adquiere especial relevancia dado que el calendario tributario ordinario establecía que las personas naturales debían cumplir con la declaración entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT (Número de Identificación Tributaria).

Sin embargo, el anuncio del Ministerio de Hacienda aún requiere la reglamentación formal por parte de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) o el propio gobierno nacional. Allí se especificará oficialmente cuáles municipios y contribuyentes serán cobijados, cuáles serán las nuevas fechas y si el alivio aplica tanto a la declaración como al pago del impuesto. Por ahora, la obligación no desaparece: únicamente se extiende el plazo para quienes se han visto afectados por la emergencia.

Se recomienda a quienes viven o desarrollan actividades económicas en las zonas anunciadas que conserven toda la documentación necesaria para la declaración y sigan exclusivamente los canales oficiales de la DIAN para confirmar la fecha exacta cuando se expida la reglamentación. El cumplimiento de la obligación tributaria sigue vigente, solo que ha sido modificado temporalmente para quienes atraviesan esta emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A quiénes aplica el aplazamiento de la declaración de renta por el terremoto en Pereira?

El aplazamiento anunciado por el Ministerio de Hacienda beneficia a las personas naturales radicadas en las zonas declaradas como más afectadas por el sismo, entre ellas los departamentos de Risaralda, Chocó, Caldas y Valle del Cauca, incluido el municipio de Pereira. Sin embargo, la cobertura exacta y la lista definitiva de municipios se oficializarán luego de que la DIAN emita la reglamentación correspondiente.

¿Qué significa la reglamentación de la DIAN sobre el aplazamiento tributario tras el terremoto?

La reglamentación de la DIAN establece, de manera oficial y detallada, cómo operará el aplazamiento: define los municipios cobijados, determina las nuevas fechas para la presentación y pago de la declaración de renta, e indica la forma en que los contribuyentes afectados deberán cumplir la obligación tributaria post-emergencia. Hasta su expedición, se recomienda consultar exclusivamente los comunicados oficiales de la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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