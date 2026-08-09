Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Andrés Felipe Velásquez Reyes ha sido nombrado como el nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en el Gobierno que encabeza Abelardo De la Espriella. Su designación fue confirmada por varios medios nacionales durante el fin de semana y se destaca como una de las decisiones clave para consolidar el equipo económico del nuevo mandatario. La Dian es la entidad encargada de administrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en Colombia, lo que implica una gran responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas.

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La llegada de Velásquez se produce en un contexto de alta importancia para la economía colombiana, ya que el presidente De la Espriella ha anunciado la presentación de una nueva reforma tributaria. En consecuencia, la Dian será fundamental en el diseño e implementación de políticas de recaudo, fiscalización y control de la evasión fiscal. Según lo reportado por El Diario, la experiencia de Velásquez resulta especialmente relevante, dadas las expectativas y retos para fortalecer el recaudo estatal y enfrentar prácticas como el contrabando.

El perfil académico y profesional de Velásquez está marcado por una especialización en temas tributarios. Es abogado egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, con especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y una maestría en Fiscalidad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja, en España. También cursó estudios de Tax M&A en la Universidad de los Andes, consolidando así una trayectoria de más de 16 años en áreas claves como planeación tributaria y litigios ante la administración pública y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En el sector privado, Velásquez ha sido socio y fundador de firmas reconocidas como Velásquez Osorio Abogados, con un enfoque en derecho tributario, constitucional y hacienda pública. A su vez, su experiencia se extiende al ámbito académico, siendo profesor en la especialización de Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y docente en la Universidad Sergio Arboleda. Ha sido conjuez de la sección cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y asesor en el Senado de la República.

Además, ha participado como autor y coautor en publicaciones relacionadas con impuestos, procedimientos tributarios e IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado). También integró el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y fue director de la revista de esa organización. Con este nombramiento, el Gobierno Nacional completa su equipo económico: junto a Velásquez, Miguel Gómez Martínez liderará el Ministerio de Hacienda, con Juan Sebastián Betancur y Andrés Quevedo Caro como viceministros, sumando además a César Arias y Marcela Numa en las direcciones de Crédito Público y Presupuesto respectivamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Andrés Felipe Velásquez como director de la Dian?

El principal reto para Andrés Felipe Velásquez será fortalecer el recaudo público en un contexto de inminente reforma tributaria, así como enfrentar la evasión y el contrabando. También deberá liderar la ejecución de nuevas políticas fiscales propuestas por el Gobierno y asegurar que la entidad mantenga su papel central en la administración tributaria y aduanera, de acuerdo con información de El Diario.

¿Qué significa IVA y cuál es su importancia en la gestión de la Dian?

IVA significa Impuesto sobre el Valor Agregado. Es un tributo fundamental en el sistema fiscal colombiano porque grava el consumo de bienes y servicios, lo que lo convierte en uno de los principales mecanismos de recaudo. La Dian tiene la responsabilidad de vigilar y administrar este impuesto, asegurando que los recursos asociados lleguen al Estado y se combata la evasión tributaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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