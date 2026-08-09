Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Andrés Felipe Velásquez, reconocido abogado tributarista, fue nombrado como nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por el Gobierno de Abelardo De La Espriella. La designación, anunciada el 8 de agosto de 2026, se produjo al día siguiente de la posesión presidencial en la ciudad de Cali y supone un relevo en la dirección tras la salida de Carlos Emilio Betancourt. Velásquez asume un cargo de vital importancia para el manejo de los recaudos del Estado y el control aduanero en Colombia.

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La DIAN es la entidad que determina los procedimientos para la declaración de renta, la facturación y la vigilancia del comercio en departamentos como Tolima, lo que convierte el nombramiento de su líder en un asunto de interés directo para comerciantes, tenderos, independientes y empresarios, tanto de Ibagué como de los 46 municipios restantes. La gestión de Velásquez repercute en las relaciones diarias entre el Estado y el sector productivo regional, afectando de manera concreta los bolsillos de los habitantes del Tolima.

La trayectoria profesional y académica de Andrés Felipe Velásquez está profundamente ligada al ámbito tributario. Es abogado egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, cuenta con especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, maestría en Fiscalidad Internacional de la Universidad de La Rioja, en España, y actualmente cursa un posgrado en Tax M&A (Fusiones y Adquisiciones Fiscales) en la Universidad de Los Andes. Su perfil técnico se respalda por su experiencia como conjuez de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como por su labor docente en la Universidad del Rosario y la Universidad Sergio Arboleda. Además, dirige el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y fue socio fundador de la firma Velásquez Osorio Abogados, así como autor de varias obras sobre derecho tributario y constitucional.

Este nombramiento termina de conformar el equipo económico bajo el liderazgo de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda, acompañado de funcionarios como Juan Sebastián Betancur, Andrés Quevedo Caro, César Arias y Marcela Numa. La llegada de Velásquez ocurre en un contexto crucial: el Gobierno anticipó la presentación de una reforma tributaria estructural y el presidente anunció que el impuesto al patrimonio será eliminado. En sus redes sociales, Velásquez había expresado rechazo al proyecto tributario de 21,9 billones de pesos presentado por la administración anterior, manifestando que impactaría negativamente a empleados y empresarios, y exhortó a que fuera retirado del Congreso. Hasta ahora, no ha habido un comunicado oficial que formalice su nombramiento.

¿Quién es Andrés Felipe Velásquez, nuevo director de la DIAN en el Gobierno de Abelardo De La Espriella?

Andrés Felipe Velásquez es abogado especializado en derecho tributario, con formación en varias universidades nacionales e internacionales, y una hoja de vida construida en torno al manejo de impuestos. Ha trabajado como conjuez, docente, director de instituto especializado y autor de libros sobre derecho tributario y constitucional, lo que lo posiciona como una figura técnica y experta en los temas fiscales del país.

¿Qué implica el nombramiento de Andrés Felipe Velásquez para el recaudo de impuestos en Tolima?

El nombramiento de Velásquez como director de la DIAN impacta de manera directa la manera en que se realiza la declaración de renta, la facturación y el control del comercio en Tolima, afectando a comerciantes y empresarios locales. La gestión de esta entidad es clave para la relación tributaria entre el Estado y los cientos de contribuyentes de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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