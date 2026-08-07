Por: Noticiero 90 minutos

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Este domingo 9 de agosto, la ciudad de Cali será escenario de una importante actividad deportiva y cultural con la realización de la Carrera del Pacífico 10K, que hace parte de las celebraciones por los 30 años del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Este evento consolida a la capital vallecaucana como un punto clave para iniciativas de gran envergadura, fusionando el ámbito deportivo con la identidad cultural de la región, según lo publicado por 90minutos.co.

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Para permitir el correcto desarrollo de la jornada y salvaguardar la seguridad tanto de atletas como de asistentes, Metro Cali, la entidad responsable del sistema de transporte masivo MIO (Masivo Integrado de Occidente), anunció modificaciones temporales en las rutas P21E, P24B, P27D y P62A. Estos cambios en los recorridos serán vigentes principalmente entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. del domingo. No obstante, se reporta que algunos desvíos, como el de la ruta P62A, comenzarán desde la noche del sábado 8 de agosto debido a labores logísticas en el sector del Centro Administrativo Municipal (CAM).

La carrera tendrá su punto de partida y llegada en la Plazoleta Jairo Varela, situada en el norte de la ciudad. El recorrido cruzará vías cruciales como la avenida 6N, la calle 44N, la avenida 3N, además de los sectores del antiguo Seguro Social, la avenida Estación y el CAM. Por esta razón, los cambios en las rutas del MIO implican ajustes para que los buses mantengan el servicio en las estaciones y paradas más concurridas, a la vez que eviten las zonas afectadas por la competencia.

Metro Cali también indicó que el regreso a los recorridos habituales se efectuará de manera gradual, conforme las autoridades de tránsito habiliten las vías intervenidas para el evento. Debido a esto, recomendó a los usuarios planificar sus trayectos con anticipación y consultar los canales oficiales del sistema para mantenerse informados y evitar contratiempos durante la mañana del domingo. Además, la entidad ha dispuesto personal operativo en los puntos con mayor flujo de pasajeros para orientar y facilitar el desplazamiento a lo largo del día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas del MIO tendrán desvíos durante la Carrera del Pacífico 10K en Cali?

Durante la Carrera del Pacífico 10K en Cali, Metro Cali informó que las rutas P21E, P24B, P27D y P62A tendrán modificaciones en sus recorridos, principalmente durante la mañana del domingo. Estos desvíos buscan garantizar la movilidad y seguridad de todos los participantes y usuarios del sistema de transporte masivo.

¿Por qué se implementan cambios en el MIO durante eventos como la Carrera del Pacífico 10K?

Los cambios en el Masivo Integrado de Occidente (MIO) durante eventos como la Carrera del Pacífico 10K se implementan para priorizar la seguridad de los asistentes, deportistas y la operatividad del sistema, ya que muchas vías principales se requieren para la logística y realización del evento. Así, se adapta la movilidad urbana para responder tanto a las demandas del acontecimiento como de los pasajeros regulares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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