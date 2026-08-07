Por: Noticiero 90 minutos

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Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia el 7 de agosto en Cali, en una ceremonia oficial que marcó el comienzo de un nuevo periodo presidencial. Durante su primer discurso como mandatario, De la Espriella destacó la necesidad de transformar el país a fondo y sellar un periodo de resignación nacional, como expresó en su intervención realizada en el cantón Militar Pichincha. Al referir la importancia histórica del lugar, hizo alusión a Joaquín de Caicedo y Cuero, personaje relevante en la independencia nacional, recalcando el simbolismo del cambio de mando.

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En sus declaraciones, el presidente resaltó que la defensa de la independencia, la disciplina y el respeto por la ley serán pilares de su gobierno. De la Espriella envió un mensaje de unidad nacional, asegurando que "podamos abrazarnos bajo el mismo ‘tricolor’, dejando de lado las diferencias", y prometió que nadie será perseguido por pensar diferente, garantizando derechos tanto a mayorías como a minorías bajo la Constitución.

La seguridad se perfila como uno de los grandes retos del nuevo gobierno. El mandatario manifestó que ningún crimen atroz será tratado con "guantes de seda", y señaló la determinación para erradicar los cultivos ilícitos, apostando por fumigaciones con herbicidas que no afecten la salud humana o el medio ambiente, y planteando alternativas agrícolas como el coco, la palma y el maíz. Se refirió a la lucha contra la corrupción, calificando como "forajidos" a quienes se apropian de dinero público, y enfatizó que las instituciones serán entregadas "con la conciencia tranquila" al finalizar su mandato en cuatro años.

En materia de salud, De la Espriella reconoció los problemas que enfrenta el sistema y anunció acciones “necesarias para recuperar” la atención de los colombianos. En cuanto a la educación, planteó formar ciudadanos íntegros y capacitados, subrayando que "de nada sirve un diploma si este no abre las puertas de un trabajo". Resaltó la importancia de enseñar a pensar por encima de imponer pensamientos y propuso sumar al país a la llamada “cuarta ola de la revolución industrial”.

El presidente reiteró un compromiso firme con la protección de mujeres y niños, advirtiendo que quien atente contra ellos “merece ser castigado con cadena perpetua”. Señaló que las mujeres tendrán "un papel fundamental" en su gabinete y en la construcción de lo que denominó la "Patria Milagro". Finalmente, cerró su discurso llamando a la unidad y al compromiso: "todo por la patria, compatriotas. ¡Firmes por la patria!”

¿Cuáles fueron las principales promesas de Abelardo de la Espriella en su primer discurso como presidente de Colombia?

Durante su primer discurso, Abelardo de la Espriella prometió transformación profunda del país desde la unidad nacional y el respeto por la ley, erradicar cultivos ilícitos mediante métodos que no afecten la salud ni el ambiente, combatir la corrupción, fortalecer la seguridad y la institucionalidad, priorizar la recuperación del sistema de salud, promover una educación enfocada en la formación integral y en habilidades útiles para el empleo, y garantizar derechos y protección a mujeres y niños.

¿Qué significa la “cuarta ola de la revolución industrial” mencionada por Abelardo de la Espriella?

En el contexto del discurso, la “cuarta ola de la revolución industrial” hace referencia a la inclusión de Colombia en avances tecnológicos y productivos orientados a la innovación y la capacitación de profesionales integrales. Para De la Espriella, esto implica que la educación debe formar a personas capaces de responder a las nuevas dinámicas industriales, científicas y tecnológicas que caracterizan a la sociedad actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.