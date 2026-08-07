Abelardo de la Espriella protagonizó uno de los movimientos más particulares de su posesión como presidente de Colombia.

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Mientras la ceremonia avanzaba en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, y después del discurso del presidente del Senado, Honorio Henríquez, el mandatario se retiró del recinto y tomó rumbo hacia el batallón Pichincha, en Cali.

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En ese momento del acto, tres representantes religiosos —uno de la comunidad judía, uno de las iglesias cristianas protestantes y uno de la Iglesia católica— tenían a su cargo intervenciones dentro de la ceremonia.

Pero De la Espriella no se quedó hasta el final. Mientras dejó al resto rezando, el nuevo presidente se trasladó al cantón militar para encontrarse con integrantes de las Fuerzas Militares y pronunciar allí lo que se convirtió en su primer discurso como jefe de Estado ante la institución castrense.

De la Espriella cumplió su idea de hablar desde un escenario militar

La escena tiene un antecedente que le pone todavía más contexto. Durante los preparativos de la posesión, De la Espriella había planteado la posibilidad de adelantar el acto en una instalación militar. Esa propuesta desató una discusión política y finalmente la ceremonia fue trasladada a Cali.

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Ahora, ya como presidente, De la Espriella terminó apareciendo en un escenario militar el mismo día de su posesión.

El destino fue el batallón Pichincha, donde se reunió con miembros de las Fuerzas Militares y entregó su primer mensaje presidencial dirigido a los uniformados.

Así, aunque la ceremonia oficial no se hizo dentro de una guarnición, el mandatario sí consiguió llevar parte de su agenda del primer día de Gobierno hasta un escenario castrense.

La decisión también refleja una de las prioridades que De la Espriella ha planteado desde su campaña: fortalecer la seguridad, recuperar el control territorial y respaldar a la Fuerza Pública.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.