Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella inició su gestión delineando las primeras acciones en materia de seguridad. Una de las decisiones más notables fue el traslado de varios reclusos que se encontraban en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, hacia diferentes cárceles del país, medida que se conoció la tarde del 7 de agosto. De acuerdo con lo informado, este operativo se ejecutó con estrictas medidas de seguridad, lo que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde se observa la caravana de camionetas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) saliendo del centro penitenciario.

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Hasta el momento, no se han divulgado oficialmente los nombres de los reclusos involucrados en el traslado. Sin embargo, según El Espectador, se presume que se trata de jefes de las bandas criminales de Medellín que habrían participado en el evento conocido como el “tarimazo”, realizado por el entonces presidente Gustavo Petro. Las fuentes consultadas dentro del Inpec confirmaron que el traslado se llevó a cabo en esa misma fecha y que los reclusos trasladados corresponden a la categoría “nivel 01”, es decir, se trata de personas consideradas de máximo peligro o alto perfil.

Adicionalmente, El Espectador informó que la acción estuvo amparada por una resolución que ordena el traslado de los líderes criminales supuestamente ligados a la estructura denominada “Oficina de Envigado”. El contexto de esta medida se remonta al 21 de junio de 2025, cuando el expresidente Gustavo Petro convocó a un encuentro ciudadano en La Alpujarra, Medellín, conocido como el “tarimazo”. En ese evento, nueve jefes de bandas criminales acudieron como voceros dentro del proceso de diálogo sociojurídico que el gobierno venía promoviendo con estas organizaciones.

Entre quienes participaron en el evento como líderes de estas bandas se encuentran figuras reconocidas como José Leonardo Muñoz, alias Douglas; Freyner Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”; Juan Carlos Mesa, alias “Tom”; y varios otros. Todos llegaron en buses del Inpec y bajo una estricta vigilancia, procedentes de la cárcel La Paz de Itagüí. A pesar del hermetismo sobre los nombres de los trasladados en este nuevo operativo, la acción evidencia las primeras definiciones del nuevo gobierno en torno al manejo de la seguridad y el control de las figuras más relevantes del crimen organizado en Medellín.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa ser un recluso de “nivel 01” en el sistema penitenciario colombiano?

En el sistema penitenciario nacional, la categorización “nivel 01” se refiere a internos clasificados como de máximo peligro o alto perfil, generalmente por su historial delictivo, influencia criminal o riesgo que representan para la seguridad interna y externa de los centros de reclusión. Según fuentes consultadas por El Espectador en el Inpec, estos reclusos suelen ser objeto de medidas especiales de custodia y traslados estratégicos.

¿Quiénes son los jefes de bandas criminales asociados al “tarimazo” en Medellín?

De acuerdo con la información publicada por El Espectador, los jefes de bandas criminales vinculados al evento conocido como “tarimazo” incluyeron a figuras reconocidas como José Leonardo Muñoz, alias Douglas; Freyner Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”; Juan Carlos Mesa, alias “Tom”; y otros líderes. Ellos participaron en el acto convocado por el expresidente Gustavo Petro como voceros en el proceso de diálogo sociojurídico entre el gobierno y las estructuras criminales de Medellín.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.