Abelardo de la Espriella aprovechó su primer discurso como presidente ante las Fuerzas Militares para lanzar una dura advertencia contra quienes, según afirmó, hayan participado en hechos de corrupción durante el Gobierno saliente.

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El mandatario aseguró que desde el momento en que ganó las elecciones, su equipo comenzó a recopilar información sobre lo que calificó como un “vasto entramado de corrupción” que deja la administración anterior.

El presidente aseguró que esa información no se quedará únicamente en denuncias políticas, sino que será entregada a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

“Toda la información y las evidencias serán puestas en conocimiento de las autoridades judiciales y de los organismos de control competentes”, sostuvo.

De la Espriella anunció que acudirá a la justicia internacional

El mandatario también aseguró que su Gobierno buscará mecanismos de cooperación internacional para perseguir los recursos que eventualmente hayan sido obtenidos mediante hechos de corrupción y que puedan encontrarse fuera de Colombia.

“Acudiré a la justicia de otros estados y a los mecanismos de cooperación internacional, porque las fronteras no pueden convertirse en refugio para quienes pretenden esconder el producto de la corrupción”, manifestó.

De la Espriella planteó así que la lucha contra la corrupción será abordada también desde escenarios internacionales cuando sea necesario.

El presidente no entregó en este fragmento nombres de funcionarios ni precisó cuáles serían los casos que, según su equipo, hacen parte de ese supuesto entramado. Sin embargo, aseguró que existen información y evidencias que serán llevadas ante las autoridades.

“No habrá impunidad”: el mensaje de De la Espriella

El jefe de Estado cerró este apartado de su intervención con una advertencia directa a quienes, según sus palabras, hayan saqueado los recursos públicos.

“Que lo oigan bien quienes saquearon a Colombia: no habrá impunidad, no habrá escondite en el que puedan evadir la consecuencia de sus actos”, afirmó.

Antes de llegar a esa advertencia, De la Espriella hizo un llamado a los colombianos para proteger los recursos públicos y evitar que sean apropiados por unos pocos.

“Colombia entera debe convertirse en una manada cuando se trate de proteger los recursos públicos”, dijo.

El mandatario agregó que el país debe mantenerse unido y vigilante para impedir que los recursos destinados a las mayorías terminen en manos de particulares.

“A los corruptos no los despacharemos con una simple condena moral”, afirmó.

Finalmente, De la Espriella lanzó la frase más contundente de este fragmento de su primer discurso ante las Fuerzas Militares:

“Los encontraré y los llevaré con determinación ante la justicia”.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.