Miguel Uribe Turbay estuvo presente en el primer discurso de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia. El mandatario recordó al senador asesinado durante la campaña presidencial y le dedicó un homenaje en uno de los momentos más destacados de su intervención.

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De La Espriella comenzó esta parte de su discurso citando al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y rechazando la violencia como mecanismo para resolver las diferencias políticas del país. “El maestro Álvaro Gómez Hurtado tenía razón: La violencia no ha resulto un solo problema de Colombia. Solo ha multriplicado nuestras tragedias, ninguna reivindicación ideológoca ni política puede justifica que un colombiano levante las armas contra otro colombiano”, afirmó.

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El presidente luego vinculó esa reflexión con lo ocurrido durante la campaña que terminó con su victoria electoral y recordó el asesinato de Miguel Uribe Turbay. “Lo volvimos a sufrir durante la campaña que condujo a la victoria, marcada por el sacrificio de un mártir. Rindo un sentido homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, asesinado por los interlocutores del régimen que gracias a Dios hoy termina”, dijo De La Espriella, haciendo referencia al mandatario saliente, Gustavo Petro.

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Finalmente, el mandatario dirigió un mensaje directamente al senador asesinado y cerró su homenaje con una frase que generó una reacción entre los asistentes: “Gracias Miguel Uribe Turbay en el cielo, colombia nunca te va a olvidar”.

Cabe mencionar que el presidente del Senado, Honorio Henríquez, durante su discurso en el evento de posesión, también dedicó unas palabras al senador asesinado y provocó la ovación de pie del auditorio.

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