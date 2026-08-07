Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El rey Felipe VI de España llegó a Cali en la mañana del viernes 7 de agosto para participar en la investidura presidencial de Abelardo De la Espriella. El arribo del monarca español tuvo lugar en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, donde fue recibido con una serie de actos oficiales y honores militares, marcando así el inicio de una jornada histórica para Colombia.

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Desde las primeras horas del día, Cali, capital del Valle del Cauca, se convirtió en el epicentro diplomático del país al recibir a delegaciones internacionales que asistirán a la posesión de Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. Según El Diario, entre los invitados más destacados se encuentra Felipe VI, cuyo vuelo aterrizó poco después de las 7:00 de la mañana. Al llegar, el jefe de Estado español fue recibido por Rosa Yolanda Villavicencio, canciller saliente; Alejandro Eder, alcalde de Cali; Dilian Francisca Toro, gobernadora del departamento; y Santiago Jiménez, embajador de España en Colombia.

Luego del saludo oficial de bienvenida, el rey Felipe VI recibió honores militares a cargo de cadetes de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, institución de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Posteriormente, recorrió la alfombra roja acompañado por representantes de ambos países. Dentro de la delegación española también estuvo presente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reafirmando la relevancia del evento para ambas naciones.

Antes de la ceremonia central, está previsto que Felipe VI mantenga un encuentro privado con Abelardo De la Espriella en el Centro Cultural de Cali, ubicado en el centro histórico de la ciudad. La investidura presidencial se celebrará desde las 3:00 de la tarde en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, lugar al que acudirán mandatarios, representantes diplomáticos y diversas personalidades invitadas.

De acuerdo con la información publicada por El Diario, esta fecha también marca un hecho inédito: será la primera vez en la historia reciente que una posesión presidencial colombiana se realice fuera de Bogotá. Cali fue elegida como el escenario para este significativo relevo de mando y el evento cuenta con un despliegue institucional y de seguridad superior al habitual.

Adicionalmente, comenzaron a arribar otras delegaciones, incluyendo la de Estados Unidos y representaciones de países latinoamericanos. Entre los asistentes internacionales que ya llegaron a Cali se encuentra Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), quien fue recibido por la Federación Colombiana de Fútbol. Se prevé la llegada de más invitados internacionales en las horas previas a la ceremonia en la que Abelardo De la Espriella asumirá la Presidencia de la República.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella en 2026 se realiza en Cali?

La posesión presidencial de Abelardo De la Espriella está marcada por ser la primera en la historia reciente que no se realiza en Bogotá, pues Cali fue elegida como sede del evento. De acuerdo con El Diario, esta decisión convierte a la capital vallecaucana en el epicentro de la política nacional durante la jornada de investidura, destacando el carácter inédito y simbólico de este relevo de mando fuera de la capital tradicional.

¿Quiénes son los principales invitados internacionales a la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella?

Según la información de El Diario, entre los principales invitados internacionales destacan Felipe VI de España, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, así como delegaciones de Estados Unidos, representantes y mandatarios latinoamericanos y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien fue recibido por representantes de la Federación Colombiana de Fútbol.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.