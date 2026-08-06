Abelardo de la Espriella asume este 7 de agosto la Presidencia de Colombia con un gabinete ministerial ya definido para el periodo 2026-2030. El mandatario llega al poder con un equipo de 18 ministros, integrado por excongresistas, exfuncionarios, empresarios, académicos y representantes de distintos sectores políticos.
(Vea también: Estos son los presidentes y personalidades que ya llegaron a Cali para la posesión de De la Espriella)
El gabinete refleja una combinación de figuras con experiencia en la administración pública y perfiles provenientes del sector privado. Entre los nombres más reconocidos aparecen Rodrigo Lara Restrepo, al frente del Ministerio del Interior; Miguel Gómez Martínez, en Hacienda; Viviane Morales, en Educación; y Omar Bula Escobar, como ministro de Relaciones Exteriores.
También integran el nuevo Gobierno María Nohemí Arboleda en Minas y Energía; Elsa Noguera en Transporte; Paola Holguín en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; Fabio Arjona en Ambiente; Indalecio Dangond en Agricultura y Ana María Vesga en Salud.
A ellos se suman el general (r) Jorge Eduardo Mora López, quien asumió el Ministerio de Defensa; Jaime Andrés Beltrán, al frente de Vivienda; Mauricio Gómez Amín, que llega a Comercio; Natalia López Fuentes, quien tendrá a cargo el Ministerio del Trabajo; e Iván Cancino liderará la cartera de Justicia.
Alexandra Falla Zerrate liderará el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con experiencia en gestión cultural y de contenidos audiovisuales, y Juliana Gutiérrez (hermana del alcalde de Medellín), designada ministra del Deporte, con una trayectoria ligada a la promoción y administración del deporte en el país.
La última integrante en incorporarse al gabinete fue Claudia Benavides Salazar, quien quedó al frente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su designación se produjo tras un proceso adelantado mediante el Banco de Talentos, mecanismo impulsado por De la Espriella para seleccionar perfiles técnicos y académicos para su administración.
Con este equipo de gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella inicia oficialmente su mandato constitucional. Entre las prioridades que ha planteado para los próximos cuatro años figuran el fortalecimiento de la seguridad, la reactivación económica, la recuperación institucional y la modernización del Estado, ejes sobre los que comenzarán a trabajar los nuevos ministros desde este 7 de agosto.
Posesión de Abelardo de la Espriella
La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.
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