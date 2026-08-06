Abelardo de la Espriella asume este 7 de agosto la Presidencia de Colombia con un gabinete ministerial ya definido para el periodo 2026-2030. El mandatario llega al poder con un equipo de 18 ministros, integrado por excongresistas, exfuncionarios, empresarios, académicos y representantes de distintos sectores políticos.

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El gabinete refleja una combinación de figuras con experiencia en la administración pública y perfiles provenientes del sector privado. Entre los nombres más reconocidos aparecen Rodrigo Lara Restrepo, al frente del Ministerio del Interior; Miguel Gómez Martínez, en Hacienda; Viviane Morales, en Educación; y Omar Bula Escobar, como ministro de Relaciones Exteriores.

También integran el nuevo Gobierno María Nohemí Arboleda en Minas y Energía; Elsa Noguera en Transporte; Paola Holguín en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; Fabio Arjona en Ambiente; Indalecio Dangond en Agricultura y Ana María Vesga en Salud.

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A ellos se suman el general (r) Jorge Eduardo Mora López, quien asumió el Ministerio de Defensa; Jaime Andrés Beltrán, al frente de Vivienda; Mauricio Gómez Amín, que llega a Comercio; Natalia López Fuentes, quien tendrá a cargo el Ministerio del Trabajo; e Iván Cancino liderará la cartera de Justicia.

Alexandra Falla Zerrate liderará el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con experiencia en gestión cultural y de contenidos audiovisuales, y Juliana Gutiérrez (hermana del alcalde de Medellín), designada ministra del Deporte, con una trayectoria ligada a la promoción y administración del deporte en el país.

La última integrante en incorporarse al gabinete fue Claudia Benavides Salazar, quien quedó al frente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su designación se produjo tras un proceso adelantado mediante el Banco de Talentos, mecanismo impulsado por De la Espriella para seleccionar perfiles técnicos y académicos para su administración.

Con este equipo de gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella inicia oficialmente su mandato constitucional. Entre las prioridades que ha planteado para los próximos cuatro años figuran el fortalecimiento de la seguridad, la reactivación económica, la recuperación institucional y la modernización del Estado, ejes sobre los que comenzarán a trabajar los nuevos ministros desde este 7 de agosto.

¿Cuáles son los ministros de Abelardo de la Espriella con mayor trayectoria política? Aunque el gabinete de Abelardo de la Espriella reúne perfiles provenientes de la academia, el sector empresarial y las Fuerzas Militares, varias de sus designaciones recaen en dirigentes con una amplia experiencia en cargos de elección popular y en la administración pública. Uno de los nombres con mayor trayectoria es Rodrigo Lara Restrepo, quien asumirá el Ministerio del Interior. El abogado huilense fue representante a la Cámara, senador de la República y alcalde de Neiva, además de consolidar una carrera política marcada por su participación en debates sobre descentralización, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional. Otra de las figuras con mayor recorrido es Viviane Morales, designada ministra de Educación. La abogada fue fiscal general de la Nación, representante a la Cámara, senadora y embajadora de Colombia en Francia, trayectoria que le permitió adquirir experiencia en las ramas judicial, legislativa y diplomática. En el Ministerio de Hacienda estará Miguel Gómez Martínez, economista y exrepresentante a la Cámara. A lo largo de su carrera ha participado en discusiones sobre política económica, finanzas públicas y desarrollo del país, además de desempeñar cargos en el sector público y privado. El gabinete también contará con Elsa Noguera al frente del Ministerio de Transporte. La dirigente barranquillera fue alcaldesa de Barranquilla, ministra de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos y gobernadora del Atlántico, experiencia que la convierte en una de las funcionarias con mayor conocimiento de la administración pública y de la gestión territorial. A este grupo se suma Mauricio Gómez Amín, quien liderará el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El dirigente liberal fue representante a la Cámara y senador de la República, donde impulsó iniciativas relacionadas con el fortalecimiento empresarial, la competitividad y el desarrollo económico. Otra de las ministras con amplia experiencia política es Paola Holguín, quien estará al frente del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La dirigente del Centro Democrático fue senadora durante varios periodos y anteriormente se desempeñó como asesora presidencial en asuntos de seguridad y defensa, consolidando una trayectoria en el Congreso y en el servicio público. Por su parte, Jaime Andrés Beltrán, designado ministro de Vivienda, llega al Gobierno tras desempeñarse como concejal de Bucaramanga y posteriormente como alcalde de la capital santandereana. Durante su gestión impulsó estrategias enfocadas en seguridad, recuperación del espacio público y desarrollo urbano, experiencia que ahora llevará a una de las carteras con mayor impacto en las regiones.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.