Continúan llegando a Cali las delegaciones internacionales que asistirán a la posesión del presidente electo, Abelardo De la Espriella, cuya ceremonia de transmisión de mando se llevará a cabo en la capital del Valle del Cauca.

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(Vea también: Estados Unidos confirma delegación de alto nivel para la posesión)

Durante la jornada de este jueves, autoridades locales recibieron a representantes de varios gobiernos extranjeros que participarán en los actos oficiales previstos para la investidura presidencial.

Qué delegaciones internacionales llegaron a Cali

De acuerdo con información entregada por la Alcaldía de Cali, el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, recibieron en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón a:

El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita

Vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera

Presidente de Honduras, Nasry Asfura, acompañado por la canciller de ese país

Primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, quien asistió en representación de Curazao y del Reino de los Países Bajos.

La administración distrital también informó que durante la jornada arribó una delegación de Estados Unidos, cuyos integrantes participarán en la agenda prevista alrededor de la ceremonia de posesión.

En la ‘Sucursal del Cielo’ recibimos a Gilmar Pisas, primer ministro de Curazao🇨🇼. Con orgullo, somos la sede de la posesión presidencial de @ABDELAESPRIELLA y estamos felices de poder acoger a las diferentes personalidades que estarán en este histórico evento. #CaliSomosTodos pic.twitter.com/o3eq2twkxu — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 6, 2026

Qué dijo Alejandro Eder sobre la llegada de las delegaciones

El alcalde Alejandro Eder aseguró que la presencia de representantes internacionales convierte a Cali en un escenario de relevancia diplomática y destacó que la ciudad será sede, por primera vez, de una transmisión de mando presidencial.

“Todos muy contentos de llegar a Colombia y de este hito histórico, porque son conscientes de que es la primera vez que un presidente de Colombia se va a posesionar fuera de Bogotá. El nombre de Cali está sonando por el mundo por razones positivas”, afirmó el mandatario, según un comunicado de la Alcaldía.

Además, señaló que espera que la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos fortalezca nuevamente su curso histórico.

Alcaldía espera aprovechar la visita para impulsar cooperación e inversión

La Alcaldía indicó que, además de los actos protocolarios, la visita de las delegaciones permitirá desarrollar reuniones bilaterales para promover oportunidades de cooperación internacional, comercio, turismo e inversión.

Según la administración distrital, el objetivo es fortalecer alianzas en áreas como seguridad, innovación, desarrollo urbano, sostenibilidad y conectividad con países del Caribe, Centroamérica y África.

La llegada de empresarios, diplomáticos y medios internacionales también fue presentada por la Alcaldía como una oportunidad para mostrar las capacidades económicas e institucionales de Cali en el marco de la posesión presidencial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.